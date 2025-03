GTA 6, la mappa del gioco è stata ricreata in GTA 5

La frustrazione dell'attesa per Grand Theft Auto 6 ha spinto un modder a intraprendere un progetto ambizioso quanto creativo.

Lo YouTuber Dark Space ha deciso di non limitarsi a sognare il prossimo capitolo della celebre saga di Rockstar Games, ma di anticiparne l'esperienza ricreando una versione speculativa della mappa di GTA 6 all'interno di Grand Theft Auto 5 (che trovate su Amazon).

Pur basandosi sui limitati scorci mostrati nel trailer ufficiale, questa interpretazione offre ai giocatori un'opportunità unica: esplorare in anteprima, seppur in forma rudimentale, gli ambienti che potrebbero caratterizzare uno dei titoli più attesi nella storia dei videogiochi.

L'ambientazione di GTA 6, come confermato dal trailer, sarà una versione moderna di Vice City, la rappresentazione fittizia di Miami già vista in precedenti capitoli della serie.

Dark Space ha cercato di riprodurre non solo le spiagge bianche e le lussuose proprietà fronte mare intraviste nel filmato ufficiale, ma anche le zone paludose tipiche della Florida che Rockstar ha incluso in questa nuova iterazione.

La mod, disponibile sia per la modalità single player che per FiveM (la trovate qui), presenta inevitabilmente molte componenti speculative, poiché basata sui brevi frammenti mostrati da Rockstar.

Nessun elemento della mappa può essere considerato ufficiale, ma il creatore ha cercato di mantenere le proporzioni realistiche per offrire un'idea approssimativa delle dimensioni che il mondo di gioco potrebbe avere.

Chi si aspetta un'esperienza completa rimarrà deluso: la mappa creata da Dark Space è essenzialmente uno scheletro spoglio dell'ambiente di gioco. Molti degli asset utilizzati sono semplicemente riutilizzati da GTA 5, e l'assenza di traffico e pedoni rende questo mondo virtuale particolarmente desolato.

Nonostante queste limitazioni, il modder ha arricchito l'ambiente con dettagli che richiamano la Florida reale.

L'iniziativa di Dark Space rappresenta un interessante esperimento di game design partecipativo, dove i confini tra attesa, speculazione e creazione si fondono in un'esperienza che, pur non essendo ufficiale, offre ai giocatori un assaggio di ciò che potrebbe attenderli quando finalmente potranno mettere le mani sul sesto capitolo della serie (e chissà che ad aprile non arrivi il Trailer 2)