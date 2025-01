Addio a un celebre gioco dei Simpson, per sempre

Dopo oltre un decennio di successi, The Simpsons: Tapped Out è ufficialmente giunto al termine.

La famiglia gialla più celebre d’America è ancora molto apprezzata (su Amazon trovate una valanga di oggetti a tema).

Del resto, mesi fa venne anche aperta una petizione per dare vita a un sequel di The Simpsons Hit & Run, un classico mai dimenticato.

Ora, però, il celebre gioco mobile, che ha permesso ai fan di Springfield di costruire e gestire la propria città, ha chiuso definitivamente i server il 24 gennaio 2025 (via CB).

Questo segna la fine di un’era per un titolo che ha accompagnato i giocatori per 12 anni.

Sviluppato da EA Games, Tapped Out era un gestionale free-to-play che proponeva eventi stagionali e aggiornamenti regolari per mantenere vivo l’interesse dei giocatori.

Dal suo debutto, il gioco ha ricevuto ben 308 aggiornamenti, introdotto oltre 831 personaggi e offerto quasi 1500 missioni uniche.

Tuttavia, EA ha rimosso il titolo dagli store digitali nell’ottobre 2024, preparandosi alla chiusura definitiva annunciata senza fornire dettagli sui motivi della decisione.

A differenza di altri giochi mobile che hanno recentemente chiuso i server, come Animal Crossing: Pocket Camp, EA non ha offerto un’alternativa offline per Tapped Out.

I giocatori che avevano ancora l’app installata non possono più accedere al gioco, rendendo irraggiungibili le Springfield virtuali che molti avevano costruito con dedizione nel corso degli anni.

Questa mancanza di un’opzione alternativa ha deluso i fan più affezionati, che speravano in una soluzione simile a quella proposta da Nintendo per Pocket Camp Complete. La decisione lascia un senso di vuoto, considerando quanto tempo e impegno molti giocatori abbiano dedicato al titolo.

Nonostante la tristezza per la chiusura, alcuni appassionati vedono nella fine di Tapped Out una possibile opportunità per il futuro. La speranza è che EA, ora priva di un progetto attivo legato ai Simpson, possa aprire la strada a nuove collaborazioni e, magari, a un nuovo titolo ispirato alla famosa serie animata.

Molti fan sognano il ritorno di giochi come The Simpsons: Hit & Run, un classico dell’era PS2 che, secondo il game designer Joe McGinn, meriterebbe un remaster (o un remake come quello dei fan).