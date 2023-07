The Simpsons Hit and Run, il remake è pronto (grazie ai fan)

Da anni i giocatori chiedono a gran voce il ritorno di un classico come The Simpsons Hit and Run, tanto che ora a quanto pare il fan remake è pronto.

Considerando che mesi fa venne anche aperta una petizione per dare vita a un sequel di The Simpsons Hit & Run, l'idea di un remake solleticava e non poco.

Dopo che un vero fan remake in Unreal Engine 5 del gioco dedicato a Homer e Bart ha fatto sognare, è tempo di parlare ci cose concrete.

Come riportato da GamingBible, infatti, il progetto non ufficiale dedicato a un rifacimento del classico è arrivato a buon fine.

Nell'agosto del 2021, uno sviluppatore di nome "reubs" ha realizzato un remake del popolare gioco dei Simpson in meno di una settimana.

Dopo diversi mesi di duro lavoro, The Simpsons Hit & Run Remake è finalmente completo e non solo ha un aspetto davvero sorprendente, ma è anche completamente giocabile (purtroppo, non gratis, essendo su Patreon).

Poco sotto, un video che festeggia il traguardo raggiunto dagli sviluppatori.

La speranza è che qualche grande publisher si interessi al progetto, magari cavalcando l'onda dei nuovi episodi dei Simpson in onda su FOX. Vi terremo aggiornati nel caso di novità al riguardo.

Purtroppo, però, nonostante i fan chiedano a gran voce un remake o una remaster del gioco dedicato ai Simpson, ora come ora sono arrivati solo rifacimenti fatti in casa creati dagli appassionati.

Vero anche che l'hype attorno al titolo in questione lascia ben sperare per un eventuale ritorno ufficiale, il quale era già nell’aria diversi anni fa.

