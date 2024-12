Il "nuovo" Animal Crossing è disponibile da ora

Animal Crossing Pocket Camp è stato uno dei tanti esperimenti di Nintendo nel mercato mobile, e da oggi ritorna in una sua versione "completa" e a pagamento.

L'iniziativa abbastanza inusuale, va detto, era stata annunciata qualche tempo fa dall'azienda. Il "nuovo" gioco mobile si chiamerà Animal Crossing Pocket Camp Complete e includerà tutti i contenuti già presenti nella versione free-to-play, senza alcuna microtransazione o abbonamento.

Chi ha già giocato all'edizione free-to-play avrà la possibilità di importare i propri progressi all'interno dell'edizione Complete, che sarà disponibile su tutti i dispositivi mobile a partire dal 3 dicembre.

Un'idea pensata anche per chi ama New Horizons su Switch (lo trovate scontato su Amazon), dato che può rivelarsi comunque una piacevole app di accompagnamento per passare del tempo con i propri abitanti preferiti.

E da oggi, come riporta Gamingbolt, è disponibile per l'acquisto.

Tutti gli oggetti, qualcosa come migliaia di articoli disponibili, possono ora essere sbloccati esclusivamente giocando. Oltre a questo cambiamento significativo, la nuova versione introduce alcune funzionalità aggiuntive, come la possibilità di scambiare oggetti e visitare altri giocatori grazie alla Camper Card.

Un’altra novità interessante è l’integrazione con Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch: i giocatori possono ora importare nel gioco mobile i design personalizzati creati sulla console. Questo apre a un’infinità di possibilità creative, rendendo il titolo ancora più accattivante per i fan della serie.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete è attualmente disponibile su iOS e Android al prezzo di €9,99 fino al 31 gennaio. Dopo questa data, il costo salirà a €19,99.

Sarà interessante vedere come la community reagirà a questa mossa e se, in generale, Pocket Camp Complete potrà vedere un rilancio vero e proprio.

Il mondo mobile di Nintendo è ora stato premiato con GCC Pokémon Pocket, che si è rivelato ovviamente un successo oltre ogni aspettativa, e chissà che il "nuovo" Animal Crossing non possa unirsi alla festa.