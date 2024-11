Addio a due giochi Xbox: server chiusi il 31 dicembre

A quanto pare, le chiusure dei server Xbox per il 2024 non sono finite. A dicembre sono previsti infatti altri due addii: sto parlando di Friday The 13th: The Game e NBA 2K23, entrambi in partenza per il 31 dicembre prossimo.

Non è di certo la prima volta che vengono staccati i server di giochi più o meno noti (basti pensare a questo big Ubisoft), né sarà l'ultima.

Come riportato anche da Pure Xbox, questa doppietta di chiusure rende il 2024 un anno abbastanza deprimente in tal senso.

La chiusura dei server di Friday The 13th: The Game potrebbe essere posticipata al 2025, ma è consigliabile prepararsi all'eventualità che avvenga il mese prossimo.

Per quanto riguarda NBA 2K23, sia la versione Xbox One che quella Xbox Series X|S chiuderanno i server alla fine dell'anno, con avvisi già visibili all'interno del gioco.

Questi due titoli si aggiungono a una serie di chiusure avvenute nel corso del 2024, tra cui alcuni capitoli della serie di Battlefield a novembre, e non solo.

La continua dismissione di server per giochi più datati è una pratica comune nell'industria videoludica, spesso necessaria per concentrare risorse su titoli più recenti.

Oltre alle chiusure dei server, è importante ricordare che 12 giochi SEGA verranno rimossi dal catalogo Xbox a dicembre. Tra questi figurano classici come Crazy Taxi, NIGHTS into Dreams e la raccolta SEGA Genesis Classics.

Guardando al 2025, gli appassionati di golf dovrebbero tenere presente che i server di EA Sports' Rory McIlroy PGA Tour chiuderanno il 16 gennaio, quasi 10 anni dopo il lancio del gioco.

Queste chiusure sottolineano l'importanza per i giocatori di godere appieno dei titoli online mentre sono ancora supportati, ricordando che il ciclo di vita dei giochi multiplayer non è infinito.

Se invece volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi su Amazon, senza sovrapprezzi o commissioni.