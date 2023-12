Ubisoft sta per "uccidere" un suo gioco, per sempre

Quando un videogioco viene rimosso da un servizio o uno store, soprattutto se si è fan del franchise, è sempre una brutta notizia.

Ubisoft ha infatti deciso di rimuovere un suo gioco parecchio popolare da Steam a tempo indeterminato.

The Crew sarà rimosso da tutte le piattaforme (quindi anche console PlayStation e Xbox) entro la fine del mese di marzo 2024, ragion per cui il 1 aprile il gioco non sarà all'effettivo più disponibile (via GamingBible).

Nell'annuncio, Ubisoft ha dichiarato: «Comprendiamo che questo possa essere deludente per i giocatori che si stanno ancora divertendo con il gioco, ma è diventato necessario a causa dell'imminente infrastruttura dei server e dei vincoli di licenza».

E ancora: «Smantellare un gioco, e specialmente il primo capitolo, non è qualcosa che prendiamo alla leggera. Il nostro obiettivo rimane quello di fornire ai giocatori la migliore esperienza di gioco di guida d'azione e, per mantenerlo, stiamo continuando a fornire nuovi contenuti e supporto per The Crew 2 e per il recente lancio di The Crew Motorfest».

Il processo di rimozione è già in atto, con il gioco che non è più disponibile sullo store di Steam - è possibile visitare la pagina del titolo, ma troverete un avviso sulla sua rimozione, insieme alla data in cui il gioco smetterà di essere giocabile.

Non è la prima volta che Ubisoft "uccide" un suo gioco, visto che a volte capita ancora prima che questi venga di fatto rilasciato: difatti, dopo averlo annunciato, mostrato e fatto giocare in beta, di recente XDefiant è stato rinviato da Ubisoft a data da destinarsi.

Senza contare che sempre la casa transalipina ha di recente chiuso per sempre ogni possibilità di un sequel di Immortals Fenyx Rising, triste notizia per i fan del gioco originale (che troppo male non era).

Ad ogni modo, abbiamo recensito The Crew Motorfest a questo indirizzo: dategli una letta.

