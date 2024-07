Addio a Brett Jones, artista che lavorò a GoldenEye 007 e Perfect Dark

Brett Jones, artista che lavorò con grande successo in Rare tra il 1994 e il 2002, è scomparso nelle scorse ore. A riferirlo sono stati alcuni suoi ex colleghi sui canali social, che hanno voluto salutarlo ricordando l'importanza del suo lavoro in gioco rimasti nell'immaginario come GoldenEye 007 e Perfect Dark.

«Riposa in pace, Brett Jones, leggenda assoluta» ha scritto David Doak, designer di GoldenEye, apprendendo della scomparsa del collega. «Tantissimo di ciò che ha reso speciali GoldenEye e Perfect Dark veniva dal talento e dall'umorismo di Brett».

Effettivamente, Jones ha svolto numerosi lavori per i giochi di Rare, mettendo la sua firma nelle produzioni della compagnia: ha lavorato come modellatore, animatore, autore della UI e di alcuni degli sfondi in GoldenEye 007, ad esempio, contribuendo in modo significato all'impronta del gioco.

Nel caso di Perfect Dark, che peraltro rivedremo nel prossimo futuro con il nuovo episodio, Jones aiutò a realizzare la protagonista Joanna, servì da modellatore, animatore, da direttore per il motion capture e si occupò anche di doppiare alcuni dei personaggi.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il suo lavoro si è poi esteso anche al di là dell'industria dei videogiochi ed era passato al piccolo e al grande schermo: di recente, si era occupato degli effetti speciali in Star Wars: Gli Ultimi Jedi e nella leggendaria saga del Dr Who. Lavorava anche per la BBC.

È attualmente in corso una campagna di raccolta fondi per onorarlo con una mostra artistica alla Atkins Gallery di Hinkley che possa esibire il suo lavoro, se volete aiutare a tenere vivo il suo ricordo.

Non possiamo che mandare un abbraccio alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, ringraziandolo per il contributo che ha dato nel creare dei videogiochi ancora oggi amatissimi.