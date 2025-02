Acquista 50€ di set LEGO e ricevi un coupon da 10€: solo sul sito di IBS!

Amanti dei mattoncini LEGO, questa è l’occasione perfetta per arricchire la vostra collezione o fare un regalo speciale! Su IBS, acquistando almeno 50€ di set LEGO a disponibilità immediata entro il 20 febbraio 2025, riceverete un buono sconto da 10€ da utilizzare su un futuro acquisto.

Come funziona? È semplicissimo:

Scegliete i vostri set LEGO preferiti per un valore minimo di 50€. Completate il vostro ordine. Riceverete un codice coupon da 10€ direttamente nella mail di conferma della spedizione. Dal 1° al 31 marzo 2025, utilizzate il buono per un nuovo acquisto di set LEGO a disponibilità immediata.

Questa è l’occasione ideale per i fan LEGO di tutte le età, che si tratti di costruzioni complesse per appassionati esperti o di set creativi per i più piccoli. La vasta selezione di prodotti disponibili su IBS include temi amatissimi come LEGO Technic, LEGO Harry Potter, LEGO Star Wars e molti altri. È il momento giusto per completare la vostra collezione o per sorprendere i vostri cari con un regalo unico e intramontabile.

Inoltre, non dimenticate che il buono da 10€ è valido per un intero mese, dal 1° al 31 marzo 2025, dandovi tutto il tempo per pianificare il vostro prossimo acquisto. Con questa offerta esclusiva, potrete continuare a vivere l’esperienza LEGO con nuovi set da costruire e divertirvi con la qualità che solo i mattoncini più famosi del mondo possono offrire.

La promozione è valida solo sui prodotti LEGO a disponibilità immediata venduti e spediti da IBS, quindi assicuratevi di verificare la disponibilità prima di completare il vostro ordine. Ricordate, però: ogni ordine dà diritto a un solo buono, indipendentemente dall’importo totale speso o dal numero di prodotti acquistati.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di costruire i vostri sogni risparmiando. Approfittatene subito e regalatevi un’esperienza LEGO indimenticabile: l’offerta scade il 20 febbraio 2025!