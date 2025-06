Gli appassionati di Ace Combat potrebbero tornare presto a solcare i cieli: dopo 6 anni dal lancio dell'ultimo capitolo, Bandai Namco sembra pronta a tornare con un nuovo capitolo di una delle sue saghe storiche.

Il publisher ha infatti deciso di celebrare il 30esimo anniversario della saga con un nuovo video celebrativo: proprio oggi la saga compie infatti 30 anni, dato che il 30 giugno 1995 venne rilasciato il primo capitolo in Giappone, da noi conosciuto come Air Combat.

La saga si era di fatto fermata con l'ottimo settimo capitolo (che trovate a un ottimo prezzo su Amazon), ma Ace Combat 8 potrebbe diventare presto realtà: il nuovo video celebrativo, che allegheremo di seguito, ha annunciato tante novità in arrivo per festeggiare il 30esimo compleanno del franchise.

Oltre a un concerto ufficiale e a un nuovo controller realizzato in collaborazione con Type 2, il brand director Kazutoki Kono ha lasciato un messaggio ai suoi fan, che potete leggere integralmente al seguente indirizzo.

«Adesso siamo pronti. Tutto è al suo posto. È ora di prendere il volo ancora una volta – verso vette ancora più elevate».

Un messaggio che sembrerebbe anticipare il probabile arrivo di un nuovo capitolo della serie, anche se purtroppo al momento questo breve teaser è l'unica informazione di cui dovremo accontentarci.

È plausibile immaginare che il progetto sia ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, altrimenti Bandai Namco avrebbe sfruttato l'occasione del 30esimo anniversario per svelare qualcosina in più: in ogni caso, i fan della serie saranno felici di sapere che il publisher non si è affatta dimenticata della loro esistenza.

Restando in tema di novità in casa Bandai Namco, l'editore ha annunciato proprio nelle scorse ore il suo Summer Showcase: ci saranno tantissimi aggiornamenti su videogiochi in sviluppo, incluso un adattamento videoludico inedito di My Hero Academia.