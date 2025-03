Abbonati PlayStation Plus Premium delusi da una mancanza

I possessori di PlayStation che speravano di rivivere le emozioni della trilogia originale di Armored Core con l'aggiunta dei trofei sono rimasti delusi dall'ultimo aggiornamento del catalogo PlayStation Plus.

Sappiamo bene che il catalogo di PlayStation Plus Premium continua ad arricchirsi con titoli classici di terze parti, ora dotati di trofei che aumentano il valore nostalgico per i giocatori.

L'arrivo dei tre classici per PS1 su PS4 e PS5, atteso con entusiasmo da molti appassionati, non ha soddisfatto completamente le aspettative della community.

Nonostante la disponibilità dei titoli, l'assenza di trofei e la mancata offerta di upgrade gratuiti per chi già possedeva i giochi hanno generato malcontento tra gli abbonati al servizio Premium (potete abbonarvi su Amazon).

Da ieri è possibile accedere ai tre capitoli fondamentali della serie Armored Core attraverso il catalogo di marzo 2025 per gli abbonati Extra e Premium.

La trilogia originale, composta da Armored Core, Armored Core: Project Phantasma e Armored Core: Master of Arena, è ora disponibile sia come parte dell'abbonamento Premium sia come acquisto separato al prezzo di 9,99€ ciascuno.

La caratteristica più evidente di questi rilasci è l'assenza totale di trofei, elemento ormai considerato standard nelle riedizioni di classici su PlayStation.

Questa mancanza ha deluso particolarmente i collezionisti e gli appassionati che speravano di poter completare nuovamente questi titoli guadagnando riconoscimenti.

Sebbene al momento non esistano conferme ufficiali riguardo a futuri aggiornamenti per la trilogia di Armored Core, il precedente stabilito con altri classici lascia aperta la possibilità che i trofei possano essere aggiunti in un secondo momento.

Gli abbonati Premium possono quindi sperare che questa mancanza sia solo temporanea, cosa altamente probabile secondo il mio punto di vista.

