Classico PS Plus riceve aggiornamento trofei con Platino

Il catalogo di PlayStation Plus Premium continua ad arricchirsi con titoli classici di terze parti, ora dotati di trofei che aumentano il valore nostalgico per i giocatori.

L'ultimo ingresso in questa collezione in espansione è LEGO Star Wars II: The Original Trilogy, il celebre titolo di LucasArts del 2006 (e che trovate anche su Amazon), che ora offre ai giocatori la possibilità di sbloccare trofei sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4.

Questo aggiornamento si inserisce nella strategia di Sony di valorizzare il proprio archivio di giochi classici, rendendo l'esperienza più gratificante attraverso sistemi di ricompensa moderni.

I set di trofei introdotti per LEGO Star Wars II sono identici su entrambe le piattaforme Sony, con la gradita aggiunta di un Trofeo di Platino come ricompensa finale per i completisti.

La lista comprende obiettivi legati alla progressione nella storia, sfide basate sulla collezione di oggetti e alcuni trofei che metteranno alla prova le abilità dei giocatori.

La struttura appare accessibile anche ai meno esperti, mantenendo l'approccio casual che ha sempre caratterizzato i titoli LEGO.

Aggiunto al catalogo Premium a giugno 2024, il titolo rappresenta un importante pezzo di storia che unisce l'universo di Star Wars con l'iconico stile LEGO.

È interessante notare che la versione disponibile su PS Plus è un porting dell'edizione PSP, nonostante il gioco fosse originariamente uscito anche su PlayStation 2.

L'introduzione dei trofei nei giochi classici di terze parti rappresenta un significativo passo avanti nella strategia di conservazione di Sony. Questi aggiornamenti non sono solo operazioni nostalgiche, ma veri e propri ponti tra generazioni.

Gli update con i trofei vengono rilasciati con buona regolarità, sebbene alcuni titoli importanti come quelli di Bandai Namco, tra cui l'iconico Tekken 2, siano ancora in attesa di questo trattamento.

Vale la pena ricordare che LEGO Star Wars II: The Original Trilogy è disponibile anche per l'acquisto separato tramite il PlayStation Store, una buona notizia per chi desidera rivivere questa avventura senza necessariamente sottoscrivere l'abbonamento Premium.

