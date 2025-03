I classici Armored Core arrivano per la prima volta in Europa, e sono gratis

A partire dal 18 marzo, gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno mettere le mani su alcuni classici di FromSoftware nel catalogo dei giochi gratis: si tratta di tre titoli storici della serie Armored Core, che tornano su PlayStation per la gioia dei fan dei mech.

In attesa che Hidetaka Miyazaki torni a lavorare sulla serie, ci sono dei classici che potete recuperare.

Il catalogo giochi gratis di PlayStation Plus, lanciato poche ore fa tramite PlayStation Blog, inserisce ancora una volta dei giochi classici, insieme a quelli più recenti giocabili gratis dagli abbonati.

E, per la prima volta in Europa, saranno disponibili Armored Core: Project Phantasma e Armored Core: Master of Arena, due episodi che hanno segnato la storia del franchise e che finora non erano mai stati pubblicati nel territorio. Insieme a Armored Core, che invece era stato pubblicato anche dalle nostre parti.

Il primo capitolo, Armored Core, uscito originariamente nel 1997 sulla prima PlayStation, trasporta i giocatori in un mondo devastato dalla Grande Distruzione, dove le corporazioni si sfidano per il controllo della superficie terrestre e i mercenari Raven pilotano potenti mech personalizzabili per portare a termine missioni per i vari committenti.

Con Project Phantasma, lanciato un anno dopo, la serie si espande con nuove missioni e una storia più ricca. Il giocatore si infiltra nella città sotterranea di Amber Crown, dove incontra Sumika Juutilainen, una misteriosa alleata determinata a eliminare la temibile Doomsday Organization.

Master of Arena, uscito nel 1999, introduce invece una nuova modalità in cui i piloti possono sfidarsi in combattimenti uno contro uno, mentre la campagna principale segue la storia di un Raven in cerca di vendetta contro Hustler One, il leggendario pilota del Nine-Ball.

Oltre a questi leggendari Armored Core, per la gioia dei retrogamer che vogliono tornare nel passato dopo aver passato decine di ore su Armored Core 6, ci sono altri giochi gratis per gli abbonati a PlayStation Plus: qui trovate tutta la lista completa del mese.