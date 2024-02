Abbiamo perso il conto delle trasformazioni di Peach in Princess Peach Showtime

Princess Peach: Showtime è una delle uscite che andranno a riempire il 2024 di Nintendo Switch, rimettendo ancora una volta al centro del palcoscenico la principessa del Regno dei Funghi, in un'avventura che sembra essere piena di azione e possibilità ludiche molto diverse tra loro.

Abbiamo già visto Peach vestire i panni di tantissimi suoi alter ego, con altrettanti poteri, e sembra che Nintendo abbia intenzione di dare alla principessa ancora più possibilità perché, poche ore fa, sono state svelate altre quattro trasformazioni.

Ogni trasformazione offrirà a Peach quel particolare tocco teatrale di cui ha bisogno per salvare la situazione dalla Compagnia dei Mosti. Il trailer di oggi presenta Peach in veste di Pattinatrice sul Ghiaccio, Ladra Misteriosa, Sirena e Supereroina.

E, neanche a dirlo, sembrano davvero spettacolari:

Ognuno di questi costumi dona a Peach dei poteri unici, che Nintendo ha spiegato nel dettaglio.

Peach Pattinatrice sul Ghiaccio potrà scendere in pista e sconfiggere i nemici sul ghiaccio sottile, e tra piroette e salti veloci dovrà aiutare i suoi compagni artisti.

Peach Ladra Misteriosa, che non può non ricordarci il Joker di Persona 5 (che è presente su Nintendo Switch per altro, lo trovate su Amazon), si può infiltrare furtivamente nell'audace esibizione per sfuggire alla Compagnia dei Mosti, per concludere la sua azione con una fuga plateale.

Peach Sirena potrà invece intonare delle melodie in fondo al mare con la sua voce magica, per aiutare le creature marine a rivelare percorsi e risolvere enigmi.

Infine Peach Supereroina, che dovrà difendere gli abitanti del posto con pugni potenti e forza sovrumana: volando, lanciando oggetti e combattendo i nemici in uno spettacolo pieno di azione in cielo e sulla terra.

Princess Peach: Showtime è stato svelato per la prima volta qualche tempo fa e sembrava così bello da essere addirittura un primo videogioco per Switch 2, come vi avevamo spiegato. Di sicuro abbiamo la conferma che il titolo sarà sviluppato in Unreal Engine come capitato a Pikmin 4 di recente, quindi ci sarà la volontà se non altro di puntare molto sul progetto.