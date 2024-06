A differenza di Steam, GOG ha una soluzione per il post mortem

Il mondo dei videogiochi è cambiato così tanto che, in passato, non avremmo mai pensato di dover gestire la successione dei nostri account digitali tra Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo e GOG.

Oggi, infatti, non è più possibile lasciare la stessa pila di videogiochi in eredità che avevamo una volta. Il digital delivery ormai impazza e la domanda sorge spontanea: cosa succede ai nostri account quando non ci saremo più?

Advertisement

Pochi giorni fa vi avevamo raccontato di come Steam non abbia effettivamente una clausola adatta a trasferire la proprietà dell'account, dopo il decesso. Di fatto, il vostro account Steam morirà con voi.

E se pensate di poter condividere la password con qualcuno poco prima della fine, c'è una clausola a impedirlo che vi impone di non «rivelare, condividere o altrimenti consentire ad altri di utilizzare la tua password o il tuo account salvo diversamente espressamente autorizzato da Valve».

Cosa faranno gli altri store? Intanto arriva la risposta di GOG, che ha risolto il problema (tramite PC Gamer).

«GOG non raccoglie informazioni sufficienti per identificare veramente una determinata persona (come nome e cognome) o la sua famiglia o stato civile», ha affermato GOG in una dichiarazione. Ma c'è comunque una soluzione:

«In generale, il tuo account GOG e i contenuti GOG non sono trasferibili. Tuttavia, se riesci a ottenere una copia di un'ordinanza del tribunale che autorizza specificamente qualcuno al tuo account personale GOG, il contenuto digitale ad esso allegato tenendo conto degli EULA di giochi specifici al suo interno, e che si riferisce specificamente al tuo nome utente GOG o almeno all'indirizzo email utilizzato per creare un account di questo tipo, faremo del nostro meglio per realizzarlo. Siamo disposti a gestire una situazione del genere e preservare la tua libreria GOG, ma attualmente possiamo farlo solo con l’aiuto del sistema giudiziario.»

Certo sarà strano dover fare delle pratiche del genere per gestire solamente una collezione di videogiochi, ma i tempi moderni richiedono soluzioni moderne, a quanto pare.

Parlando di lasciare un'eredità, se acquistate una Steam Deck su Amazon al miglior prezzo, c'è una buona probabilità che un giorno venga tramandata a qualcun altro.

Ma i videogiochi in formato fisico vendono davvero così poco? Ecco i dati aggiornati del settore.