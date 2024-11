A dicembre c'è un altro (piccolo) evento che decreterà un GOTY

Il 19 dicembre 2024 si terrà la prima edizione degli Indie Game Awards, una cerimonia dedicata a celebrare i giochi e gli sviluppatori indipendenti.

L'evento, organizzato da Six One Indie, sarà trasmesso su YouTube e premierà le eccellenze in categorie come innovazione, narrazione e creatività artistica.

Gli Indie Game Awards rappresentano un importante riconoscimento per l'industria dei videogiochi indipendenti, dando visibilità a titoli e creator spesso oscurati dalle grandi produzioni AAA.

La cerimonia vedrà la partecipazione di presentatori provenienti da studi come Black Salt Games, Innersloth e Yacht Club Games.

I nominati nelle 15 categorie sono stati selezionati da una giuria di esperti che include Six One Indie, Women-Led Games, Latin American Games Showcase e altri nomi di spicco del settore indipendente.

Tra le categorie troviamo:

Debut Game: premia l'innovazione e la creatività di uno studio al suo primo lancio commerciale. Tra i nominati spiccano titoli come "Lil' Guardsman" e "Little Kitty, Big City".

Notable Achievement in Accessibility: riconosce i giochi che hanno dato priorità all'inclusività, offrendo ampie opzioni di accessibilità. In lizza ci sono "Another Crab's Treasure" e "SteamWorld Heist II".

Music: celebra le composizioni musicali più coinvolgenti ed emozionanti. Nominati titoli come "Core Keeper" e "Pacific Drive".

Visual Design: onora la creatività artistica che eleva l'esperienza visiva. Tra i candidati troviamo "Harold Halibut" e "The Plucky Squire".

Innovation: riconosce i giochi che ridefiniscono le aspettative dell'industria con premesse o meccaniche uniche. Nominati "Cryptmaster" e "UFO 50".

Gli Awards includono anche categorie dedicate ai giochi sviluppati da donne e ai progetti realizzati da sviluppatori singoli, sottolineando l'importanza della diversità e dell'impegno individuale nel settore indie.

Verranno inoltre assegnati riconoscimenti speciali come lo Storyteller Award e l'Industry Impact Award, i cui vincitori saranno annunciati durante la cerimonia.

Il premio più ambito è il Game of the Year, che riconosce il gioco che ha avuto il maggior impatto nell'industria grazie alla sua narrazione unica, visione artistica e meccaniche di gioco innovative.

Tra i nominati al GOTY figurano:

1000xRESIST (sunset visitor)

Animal Well (Billy Basso)

ARCO (Franek, Max Cahill, Bibiki, Fayer)

Balatro (LocalThunk)

Crypt Custodian (Kyle Thompson)

Lorlei and the Laser Eyes (Simogo)

Mouthwashing (Wrong Organ)

Neva (Nomada Studio)

Nine Sols (RedCandleGames)

UFO 50 (Mossmouth)

Gli Indie Game Awards 2024 si preannunciano come un evento cruciale per celebrare la creatività e l'innovazione nel mondo dei videogiochi indipendenti, offrendo una vetrina importante a sviluppatori e titoli che spesso faticano a emergere nel mercato mainstream.

Restando in tema, non dimenticare anche di seguire i ben più grandi The Game Awards 2024, sempre previsti a dicembre.

