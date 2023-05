The Last of Us Stagione 2, Craig Mazin: «non cambieremo niente»

Le riprese della seconda stagione della serie HBO su The Last of Us non sono ancora cominciate, ma a quanto pare è già tempo di parlare del prossimo ciclo di episodi.

La Stagione 1 ci ha permesso di rivivere la storia del primo capitolo della serie omonima targata Naughty Dog (che trovate anche nel remake PS5 su Amazon), così come la seconda si appresta a narrare la storia di Part II.

Sia Craig Mazin che Neil Druckmann hanno da tempo confermato la Stagione 2 della serie principale, su cui i fan tengono gli occhi addosso.

Ora, come riportato da Deadline, Mazin è tornato a parlare dell’adattamento di The Last of Us Part II, più in particolare del processo che seguiranno lui e Druckmann per trasformare il videogioco in una serie TV.

«Io e Neil e siamo praticamente d’accordo sul fatto che non cambieremo niente», spiega Mazin.

E ancora: «Intendo dire, il nostro processo creativo ha funzionato con la prima stagione. Abbiamo lavorato bene insieme, abbiamo adattato dove e come volevamo. Siamo rimasti vicini al materiale originale. A volte ci siamo allontanati, vero, ma quel processo ha funzionato alla grande. Quindi, non cambieremo questo metodo. Continueremo a spingerci oltre in tutti i modi possibili.»

Nel cast della Stagione 2 ritroveremo Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, così come probabilmente Gabriel Luna vestirà nuovamente i panni di Tommy.

Alcune settimane fa, sempre Mazin ha ribadito che sono in programma altre stagioni oltre la seconda, attualmente in pre-produzione.

Vero anche che gli showrunner potrebbero “giocare” con la linea temporale della Part II, tanto che non è chiaro se il personaggio Abby farà la sua apparizione sin dal primo istante.

Del resto, la seconda stagione di The Last of Us potrebbe adatterà – ma solo in parte – la storia del secondo videogioco sviluppato da Naughty Dog, quindi i fan avranno sicuramente di che divertirsi.