9 giochi gratis diranno addio a PS Plus Extra e Premium da marzo

Dopo aver rilasciato proprio negli scorsi istanti i nuovi giochi gratuiti del catalogo, PlayStation Plus Extra e Premium ha anche confermato la lista completa di titoli pronti a dirci addio nel prossimo mese.

Per 9 giochi che stanno per fare il loro ingresso, altri 9 saranno pronti a salutarci: la selezione di titoli in uscita include diversi titoli di spessore, con all'incirca un mese di tempo a disposizione per riuscire a recuperarli.

Di seguito vi lasceremo alla lista completa, che ovviamente vi consigliamo di leggere con molta attenzione (via PlayStation LifeStyle):

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi rimossi da marzo 2025

Dragon Ball Z: Kakarot

Final Fantasy Type-0 HD

Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Life is Strange 2

Life is Strange: True Colors

Monster Energy Supercross 6

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Resident Evil 3

Street Fighter V & Champion Edition

Uno dei primi videogiochi che salta subito all'occhio è inevitabilmente Dragon Ball Z Kakarot: l'action RPG è stato particolarmente apprezzato dagli appassionati, dato che ha rappresentato in maniera estremamente fedele le vicende di Goku e dei suoi compagni nella serie animata.

Voglio segnalarvi anche Life is Strange True Colors e il remake di Resident Evil 3: generi ovviamente molto diversi tra loro, ma entrambi titoli di assoluto rispetto da recuperare prima che sia troppo tardi.

Ricordiamo che PlayStation Plus Extra e Premium (trovate gift card per l'iscrizione su Amazon) non vi permettono di riscattare i titoli inclusi, a differenza di quanto accade invece con il piano Essential, ma solo di giocarli fino a quando non saranno effettivamente rimossi dal catalogo.

Tutti i titoli presenti in elenco dovrebbero rimanere disponibili fino al 18 marzo 2025: trattandosi del terzo martedì del mese, mi permetto di ipotizzare che sarà questa la data indicata per la loro rimozione.

Vi raccomando dunque ancora una volta di provare tutti i titoli che più vi interessano il prima possibile, così da avere il tempo di giocarli adeguatamente e senza correre troppo.