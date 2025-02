Lies of P Overture punta tutto sulle emozioni con il primo trailer completo

Il soulslike coreano di Neowiz si prepara ad espandersi con Overture, DLC di Lies of P che debutterà prossimamente e che si è mostrato nuovamente all'interno di ID@Xbox Showcase 2025.

L'evento di Xbox dedicato alle produzioni indipendenti supportate proprio dalla divisione gaming di Microsoft ci ha svelato delle belle sorprese, e tra queste il nuovo trailer completo di Lies of P Overture.

Il DLC, di cui vi avevamo parlato già qualche settimana fa, promette di espandere ulteriormente il mondo decadente e carico di mistero di Lies of P.

Questa nuova avventurariporterà i giocatori nella città di Krat nei giorni che precedono la Frenesia dei burattini, quando la bellezza della Belle Époque si sgretola sotto il peso di segreti inquietanti e pericolose macchinazioni.

E sembra che ci sarà di che emozionarsi, stando al primo trailer mostrato durante l'evento di Xbox:

La narrativa di Lies of P promette di espandersi ulteriormente, quindi, andando a rinforzare ancora di più l'immaginario del romanzo di Pinocchio reinterpretato da Neowiz.

Nei panni della letale marionetta di Geppetto, i giocatori verranno catapultati nel passato grazie a un misterioso manufatto che li riporterà nei giorni finali della città.

Ovviamente sarà compito di Pinocchio esplorare Krat e i suoi dintorni, affrontare battaglie epiche e rivelare le verità nascoste che si intrecciano con il destino della storia raccontata già nella versione base di Lies of P.

Il trailer pubblicato oggi ci mostra anche la Persecutrice leggendaria, una figura enigmatica il cui ruolo sarà centrale nel racconto di questo prequel, e di cui ne sapremo di più quando Overture sarà disponibile.

Emozioni a parte, infatti, sfortunatamente non c'è stato un aggiornamento sulla data di uscita di Lies of P Overture, il cui lancio rimane ancora fissato per una generica estate del 2025. Non manca molto, certo, ma speriamo di avere al più presto una data di uscita definitiva.

