8 giochi gratis diranno addio a PS Plus Extra e Premium a febbraio

Pochi istanti fa sono stati aggiunti ufficialmente i nuovi giochi gratis del Catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, con nomi importanti come God of War Ragnarok a far parte dei nuovi omaggi mensili.

Ma nella data odierna abbiamo dovuto assistere anche ai primi addii del 2025 al Catalogo: come i fan ben sapranno, dopo ogni aggiornamento ci sono sempre infatti sia aggiunte che rimozioni dalla line-up.

A differenza di quanto accade con l'abbonamento PlayStation Plus Essential, tutti i giochi in elenco non sono riscattabili, ma possono essere utilizzati fino a quando non saranno effettivamente rimossi.

Il servizio in abbonamento (trovate gift card per iscrivervi su Amazon) ha annunciato negli scorsi istanti anche quali saranno i giochi a cui dovremo rinunciare a partire da febbraio 2025: ecco tutti gli 8 titoli già confermati (via PlayStation LifeStyle).

PS Plus Extra e Premium: giochi rimossi da febbraio 2025

Bulletstorm: Full Clip Edition

Outriders

Scarlet Nexus

Tales of Arise

Tales of Zestiria

Tales of Symphonia Remastered

Tales of Vesperia: Definitive Edition

The Outer Worlds: Spacers Choice Edition

Uno dei titoli più interessanti dell'elenco è sicuramente The Outer Worlds, il gioco di ruolo di casa Obsidian ambientato in un futuro alternativo: si tratta infatti della versione definitiva che include tutti i contenuti aggiuntivi.

Ma ci sono brutte notizie anche per gli appassionati della serie Tales of, dato che ci sono ben 4 capitoli pronti a dirci addio, inclusi gli apprezzatissimi Symphonia e Vesperia.

Il loro addio dovrebbe essere previsto a partire dal 18 febbraio 2025, dato che gli aggiornamenti si verificano ogni terzo martedì del mese.

Al momento non sappiamo se questa lista sia completa o se verranno annunciati altri titoli in uscita nelle prossime ore: terremo d'occhio la situazione e vi continueremo a tenere aggiornati sulle nostre pagine nel caso arrivino novità.

Nel frattempo, non possiamo fare altro che consigliarvi di dare massima priorità a questi titoli e provarli finché siete ancora in tempo.