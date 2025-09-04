Il programma Free Play Days torna anche questo weekend su Xbox, portando con sé una nuova selezione di giochi accessibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati.

Dal 4 al 7 settembre, infatti, gli utenti con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, Standard o Core possono scaricare e provare liberamente quattro titoli, tra cui anche un’uscita recentissima.

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso per la community Xbox, consente di avvicinarsi a produzioni molto diverse tra loro senza alcun impegno economico.

È una formula che nel tempo si è rivelata utile sia per i giocatori, che possono testare con mano titoli di interesse, sia per gli sviluppatori, che ottengono visibilità extra e potenzialmente nuove vendite al termine del periodo promozionale.

Questi i giochi inclusi nei Free Play Days di questa settimana:

Beyond Galaxyland

Madden NFL 26

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

TopSpin 2K25

Beyond Galaxyland è un action RPG con ambientazione sci-fi che combina esplorazione e combattimenti a turni in scenari che spaziano da giungle luminose a città al neon.

Madden NFL 26, invece, è l’ultima incarnazione del celebre franchise sportivo di EA Sports: un titolo molto recente, lanciato da poche settimane, che mette sul campo le ultime novità legate al football americano.

Naruto To Boruto: Shinobi Striker (qui la nostra recensione) è ormai una presenza ricorrente nei Free Play Days, permettendo ancora una volta ai fan della saga di cimentarsi in combattimenti di squadra ambientati nell’universo di Naruto.

Infine, TopSpin 2K25 porta l’esperienza del tennis virtuale a un livello più realistico, grazie a un sistema di fisica avanzato e a un roster di professionisti di fama internazionale.

Come sempre, i giochi rimarranno accessibili fino alla sera di domenica 7 settembre. Basterà scaricarli tramite l’apposita sezione sullo store Xbox per iniziare subito a giocare.

Nel caso di Madden NFL 26, trattandosi di un’uscita recentissima, non è escluso che si tratti di una prova a tempo limitato e non di un accesso completo, ma in ogni caso rappresenta un’occasione utile per testare le novità introdotte in questa edizione.

Al termine del periodo gratuito, chi vorrà continuare a giocare potrà approfittare degli sconti già disponibili. In particolare, TopSpin 2K25 beneficia di una riduzione del 25%, mentre Beyond Galaxyland è acquistabile con il 45% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Offerte che rendono più semplice passare dalla prova gratuita all’acquisto definitivo, mantenendo i progressi ottenuti durante i Free Play Days.

Questa formula si conferma così un appuntamento molto apprezzato per i giocatori Xbox, che ogni settimana possono scoprire titoli differenti. La varietà della selezione di settembre dimostra ancora una volta l’attenzione di Microsoft a offrire proposte adatte a pubblici diversi: dagli sportivi ai fan degli anime, fino agli appassionati di RPG e simulazioni sportive.