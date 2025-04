2 giochi gratis spariti da PS Plus sono tornati (o quasi)

PlayStation Plus continua a mostrare segni di instabilità tecnica nel catalogo dei giochi disponibili, con un fenomeno di sparizioni e riapparizioni che sta diventando sempre più frequente negli ultimi mesi.

Due titoli di rilievo, UFC 5 e Dead Island 2, sono recentemente scomparsi senza alcun preavviso dal catalogo di PS Plus Extra (potete abbonarvi su Amazon), solo per riapparire pochi giorni dopo, lasciando gli abbonati perplessi di fronte a questa gestione apparentemente caotica.

Se UFC 5 è tornato disponibile in tutte le regioni, Dead Island 2 risulta accessibile solo in alcuni territori, creando una situazione di disparità tra gli utenti del servizio.

Non è la prima volta che Sony si trova ad affrontare problematiche di questo tipo con il suo servizio in abbonamento. Negli ultimi mesi, diversi titoli sono misteriosamente scomparsi dal catalogo per poi riapparire dopo intervalli di tempo variabili.

In alcuni casi, la risoluzione è stata relativamente rapida, con i giochi che sono tornati disponibili nel giro di pochi giorni, ma ci sono stati episodi più problematici come quello di Sayonara Wild Hearts, rimasto assente per diverse settimane prima di essere ripristinato.

Le conseguenze pratiche di questa situazione sono significative per gli abbonati: chi ha già aggiunto Dead Island 2 alla propria libreria dovrebbe poter continuare a giocare senza interruzioni, ma i nuovi utenti che tentano di scaricarlo si trovano invece davanti alla richiesta di acquisto del titolo a prezzo pieno, vanificando così uno dei principali vantaggi dell'abbonamento.

Gli esperti consigliano agli utenti interessati a Dead Island 2 di pazientare ancora qualche giorno prima di tentare nuovamente il download, nella speranza che Sony risolva completamente questo problema tecnico che sembra affliggere il PlayStation Store con frequenza preoccupante.

Resta da capire se questi problemi siano legati a semplici glitch temporanei o se riflettano difficoltà più profonde nella gestione del catalogo digitale della piattaforma.

