Gioco sparito da PS Plus torna con nuova versione PS5

Il catalogo di PlayStation Plus Extra ha vissuto un momento di momentanea confusione che ha coinvolto uno dei suoi titoli indie più apprezzati.

Sayonara Wild Hearts, gioco musicale di Annapurna Interactive (e che trovate fisico su Amazon), è misteriosamente scomparso dalla libreria del servizio in abbonamento per circa una settimana, proprio in concomitanza con il rilascio della sua nuova versione ottimizzata per PlayStation 5.

Il titolo, lanciato inizialmente su PS4 e poi sparito, è tornato finalmente disponibile per gli abbonati dopo un'assenza che ha generato non poche perplessità tra i giocatori, confermando la natura temporanea del problema.

La sparizione di Sayonara Wild Hearts ha coinciso con il lancio a sorpresa della versione PS5 avvenuto verso la fine di febbraio.

Annapurna Interactive aveva distribuito questo aggiornamento con pochissimo preavviso, una pratica nota come "shadow drop" nel gergo comune, cogliendo di sorpresa molti appassionati.

L'anomalia è stata subito notata quando, tentando di accedere al gioco tramite il catalogo di PlayStation Plus, gli utenti non riuscivano più a trovarlo tra i titoli disponibili.

Un dettaglio che ha ulteriormente alimentato i dubbi era l'assenza di qualsiasi menzione di Sayonara Wild Hearts nell'annuncio ufficiale sul PlayStation Blog, nonostante il comunicato stampa di Annapurna confermasse la sua inclusione nel servizio.

La teoria più plausibile, poi confermata dai fatti, riguardava un problema tecnico legato all'aggiornamento degli identificativi del gioco nel PlayStation Store. Ora possiamo confermare che Sayonara Wild Hearts è nuovamente riscattabile all'interno del catalogo di PlayStation Plus Extra, ponendo fine al mistero della sua temporanea scomparsa.

Sebbene non sia raro che i giochi spariscano momentaneamente durante gli aggiornamenti tecnici del catalogo, un'assenza così prolungata di ben sette giorni rappresenta un caso piuttosto insolito.

Il ritorno di questo titolo indie rappresenta quindi una buona notizia per gli abbonati a PlayStation Plus Extra che non avevano ancora avuto modo di esplorare questa originale chicca.

Non dimenticate anche che da un po' di giorni sono ufficialmente disponibili per il riscatto i giochi gratis di marzo 2025 su PlayStation Plus, e c'è anche Dragon Age The Veilguard.