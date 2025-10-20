Il mondo dei videogiochi potrebbe presto accogliere una delle voci più iconiche della musica contemporanea. Lana Del Rey, da anni candidata ideale per interpretare una sigla di James Bond secondo fan e critica, potrebbe aver finalmente realizzato il suo desiderio attraverso un canale inaspettato: il videogioco 007 First Light sviluppato da IO Interactive. La notizia ha scatenato l'entusiasmo sia degli appassionati della saga dell'agente segreto sia dei seguaci della cantante statunitense.

Tutto è partito dalla registrazione di un nuovo brano presso l'American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP), l'ente che tutela i diritti d'autore negli Stati Uniti. Il titolo della canzone, condiviso su Reddit, ha acceso immediatamente i riflettori: First Light, esattamente come il videogioco in arrivo dedicato alle origini di 007. Sebbene potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza, la corrispondenza appare troppo suggestiva per essere casuale, specialmente considerando il legame mai concretizzato tra l'artista e il franchise cinematografico.

La storia tra Lana Del Rey e James Bond è fatta di occasioni mancate e speranze mai abbandonate. Nel 2024, in un'intervista con la BBC, la cantante aveva rivelato un retroscena sorprendente: aveva composto una canzone per Spectre, il film del 2015 diretto da Sam Mendes, ma il brano era stato rifiutato. "Come è possibile che non sia ancora successo?" aveva commentato quando le era stato chiesto della possibilità di cantare una sigla di Bond, aggiungendo con una punta di ironia che avrebbe continuato a fare "la sua piccola imitazione di Nancy Sinatra ogni tanto, fingendo che sia una sigla ufficiale".

La presenza di Del Rey nella colonna sonora confermerebbe l'ambizione e l'autenticità del progetto di IO Interactive, studio già noto per la serie Hitman. Il gioco vanta un cast di attori di primo piano, con Patrick Gibson nei panni di Bond e Gemma Chan in quelli della nuova personaggio Dr. Selina Tan. L'attenzione ai dettagli dimostrata finora dagli sviluppatori suggerisce che il titolo punti a offrire un'esperienza cinematografica completa, dove anche la componente musicale gioca un ruolo fondamentale.

Va detto che 007 First Light non sarebbe il primo videogioco della saga a ricevere una sigla originale appositamente composta. In passato, Joss Stone aveva prestato la sua voce per 007 Blood Stone, mentre Mya aveva cantato Everything or Nothing per l'omonimo gioco. Nicole Scherzinger aveva inoltre reinterpretato GoldenEye di Tina Turner per il remake su Wii. Tuttavia, considerando la lunga associazione di Del Rey con il franchise e il suo status nell'industria musicale, la sua partecipazione rappresenterebbe un colpo significativo per il videogioco.

Il primo trailer di 007 First Light aveva già dimostrato che IO Interactive comprende profondamente l'essenza del personaggio, con una presentazione ricca di riferimenti al lusso e al consumismo tipici della saga. Durante la presentazione al PlayStation State of Play di settembre, il gioco è stato svelato più approfonditamente, rivelando numerosi omaggi ai film storici della serie.