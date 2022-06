Notebook LG Gram con display da 17″: quasi 600 euro di sconto su Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che vi propone dei tagli di prezzo su una selezione di prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che è stato lanciato anche uno sconto molto interessante relativo al notebook LG Gram 17Z90P, che vi permette di acquistarle a un prezzo davvero eccezionale.

LG Gram 17Z90P è un computer portatile dall’aspetto davvero premium che sotto la scocca è animato da un potente processore Intel Core i7-11165G7 di undicesima generazione con una frequenza di clock base pari a 2,80 GHz in grado di spingersi sino a 4,70 GHz in modalità Boost. La CPU è abbinata a 16 GB di RAM DDR4-3200, mentre l’archiviazione dei vostri dati avverrà su un velocissimo SSD NVMe da 1 TB.

La leggerezza e potenza di LG Gram 17Z90P lo renderà il compagno ideale per i momenti di studio e lavoro da avere sempre con voi. Infatti, la batteria integrata da 80Wh vi garantirà un’autonomia fino a 15 ore in base agli applicativi utilizzati, consentendovi di non cercare una presa di corrente per ricaricarlo per l’intera giornata. Inoltre, la tastiera, dotata di tasti ben spaziati e retroilluminazione, vi permetterà di digitare testi in qualsiasi condizione di luce con un comfort totale.

Il display integrato nel notebook LG Gram 17Z90P, da 17” a risoluzione QuadHD realizzato con tecnologia IPS, assicura una riproduzione dei colori fedele alla realtà e ampi angoli di visione. La connettività è garantita dalla presenza di molteplici porte ai lati del laptop, tra cui due Thunderbolt 4 che permettono di ricaricare un dispositivo con Power Delivery fino a 100W, trasferire dati con velocità sino a 40Gb/s e trasmettere flussi video su due display 4K o uno 8K.

Solitamente il notebook LG Gram 17Z90P viene proposto a 1.999,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.399,99€, con uno sconto del 30% e un risparmio reale di quasi 600€. Si tratta dell’occasione perfetta per avere un ottimo notebook a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.