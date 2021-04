Notebook Lenovo IdeaPad Creator 5 con uno sconto di 500€ tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, venerdì 9 aprile 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a notebook, smartwatch e cuffie, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti che trovate nella giornata odierna a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il notebook gaming Lenovo Legion IdeaPad Creator 5, proposto a soli 999,99€, rispetto agli 1.499,99€ di listino, per un risparmio reale di 500€. Il computer è equipaggiato con un monitor 15,6″ IPS in full HD a 144 Hz, con un refresh rate ideale anche per godere al massimo dei videogiochi che richiedono particolare velocità. Ad animare il notebook è un processore Intel Core i5-10300H di decima generazione, dotato di quattro core e otto thread, mentre la forza bruta per il gaming è affidata alla scheda grafica NVIDIA GTX 1650 con 4 GB di VRAM GDDR6 che garantisce buone performance ottimali con i videogiochi più recenti.

Per prestazioni ancora migliori, Lenovo ha deciso di installare nel notebook un SSD da 512 GB. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM da 2933MHz, mentre la tecnologia Q Control assicura un’autonomia della batteria estesa in modalità silenziosa, permettendovi di ottimizzare l’uso del dispositivo con la semplice pressione di Fn+Q per attivare la modalità per le prestazioni.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su notebook, smartwatch e cuffie tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

