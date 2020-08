Notebook HP OMEN con GeForce RTX 2060 in sconto di 200€ su Amazon!

Giocare su PC ha un fascino tutto suo, perché permette di tirare fuori dai videogiochi il meglio del lato tecnico. Ecco perché dotarsi di un buon PC da gaming è assolutamente una buona idea, considerando anche che ormai è possibile trovare soluzioni che vengono incontro alle necessità ed esigenze più diverse, sia su desktop che su portatili.

Ad esempio, una è rappresentata da HP Gaming Omen 15, portatile da gaming dalle dimensioni contenute, ma estremamente potente quando si va ad analizzarne la scheda tecnica. Il notebook, protagonista di una speciale offerta su Amazon, vanta infatti un monitor full HD IPS da 15,6″ con refresh rate da 144 Hz: significa che le immagini saranno estremamente fluide, con ridotti disturbi come stuttering e tearing, per un’esperienza senza compromessi. A renderla possibile sarà soprattutto la scheda grafica NVIDIA RTX 2060 da 6 GB, della più recente generazione e capace di supportare il ray-tracing firmato NVIDIA. A dare vita al notebook troviamo un processore Intel Core i7-9750H, mentre l’archiviazione è affidata a un generoso SSD da 1 TB, in maniera tale che possiate contare sia su una buona capienza che sulla velocità di lettura/scrittura, per performance sempre scattanti. Infine, trovate preinstallati anche 16 GB di memoria RAM.

Per quanto riguarda le altre specifiche, HP Omen 15 vanta una tastiera retroilluminata Dragon Rd, pensata per l’esperienza di gioco e impreziosita dall’effetto anti-ghosting su 26 tasti, in maniera tale che non vengano perse nemmeno le digitazioni simultanee – spesso fondamentali per la differenza tra vittoria e sconfitta nei giochi competitivi. Inoltre, il computer ha pre-installato Omen Command Center, che vi consente di personalizzare al meglio la resa e le performance dell’hardware del vostro notebook, a seconda dell’attività che state svolgendo (e del gioco a cui state giocando).

Grazie alla promozione, potete portare a casa HP Gaming Omen 15 spendendo 1.599€, con uno sconto pari a 200,99€ sui 1.799,99€ normalmente previsti di listino. Vi raccomandiamo di approfittare quindi dell’offerta, prima che risulti esaurita.

