Notebook HP Omen 17-cb0010nl con RTX 2070 ad un prezzo imperdibile su Amazon!

Siete alla ricerca di un laptop da gaming? Si dà il caso che oggi abbiamo un’offerta eccezionale e vogliamo assolutamente condividerla con voi! Il notebook HP Omen 17-cb0010nl con Nvidia RTX 2070 è infatti disponibile per un periodo di tempo limitato ad un prezzo eccezionale su Amazon, e il nostro consiglio è non lasciarvelo sfuggire.

Il notebook HP Omen 17-cb0010nl è dotato un sistema operativo Windows 10 a 64 bit, con processore Intel Core i7-9750H per una velocità calcolo e una potenza bruta ai massimi livelli desiderabili, una rarità su un PC portatile e particolarmente utile quando si tratta di spremere la grafica dei vostri giochi.

La RAM da 16GB costituisce l’assist perfetto per la scheda grafica dedicata, una Nvidia GeForce RTX 2070 da 8GB GDDR6 ai vertici della qualità e delle prestazioni per quanto riguarda il gaming, che vi equipaggerà a dovere anche per la prossima generazione di videogiochi a pochi mesi dal lancio di PS5 e Xbox Series X.

A proposito di next-gen, sappiamo bene che le due console arriveranno sul mercato munite di SSD, e il notebook HP Omen 17-cb0010nl non è certo da meno: il laptop è equipaggiato con un SSD da 256GB accompagnato da un disco rigido da ben 1TB, che potrà fungere da storage per il vostro archivio di file più pesanti.

Lo schermo è un display 17.3″ FHD 1920 x 1080 IPS da 144 Hz Antiriflesso, perfetto, grazie alla sua frequenza di refresh elevatissima, per il gaming competitivo e supportare la promessa dei 120fps della prossima generazione; quanto alla luminosità, gode di una retroilluminazione WLED da 300 nit.

Per chiudere in bellezza, il notebook HP Omen 17-cb0010nl ha una tastiera retroilluminata RGB 4 zone, tecnologia Key Rollover anti-ghosting 26 tasti e un sistema di ventilazione ottimizzato, mentre il raffreddamento del sistema è a freddo.

In virtù di questa speciale offerta a tempo su Amazon, potete portarvi a casa questo potentissimo notebook da gaming a 1799,00€, con uno sconto di ben 200,99€ rispetto al prezzo base di 1999,99€ cui lo trovereste abitualmente. Se siete alla ricerca di un laptop da gaming, questa è la vostra occasione!

» Clicca qui per acquistare Notebook HP Omen 17-cb0010nl con RTX 2070 in offerta «

Altre offerte Amazon