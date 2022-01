Notebook HP 250 G8 oggi a un prezzo super da MediaWorld! 310€ di sconto!

Tornano anche oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook HP 250 G8, che attualmente potete portarvi a casa a soli 789€, rispetto agli usuali 1.099€ di listino, per un risparmio reale di 310€.

Il notebook HP 250 G8 è perfetto per lavorare in movimento, grazie al suo design più sottile e leggero. Il robusto chassis protegge il notebook, conferendogli un aspetto professionale adatto al vostro business. Questo portatile è predisposto per il collegamento di tutte le periferiche ed è progettato per adattarsi alle vostre esigenze di business grazie alle porte RJ-45 e HDMI.

Per quanto le caratteristiche tecniche, all’interno del notebook HP 250 G8 troviamo un processore Intel Core i5-1035G1 con GPU integrata Intel UHD, 8GB di RAM e un SSD da 512 GB. La sicurezza dei vostri dati è garantita dal chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module (TPM) che fornisce chiavi di crittografia basata su hardware per proteggere i dati, le e-mail e le credenziali utente.

