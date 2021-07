Notebook gaming Lenovo Legion con uno sconto di 310€ nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 27 luglio, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming LENOVO LEGION Y740-15IRHG, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2.189€, rispetto ai 2.499€ usuali di listino, per un risparmio reale di 310€.

Il notebook gaming LENOVO LEGION Y740-15IRHG è un processore Intel i9-9750H di nona generazione, dotato di sei core e dodici thread, mentre la forza bruta per il gaming è affidata alla scheda grafica NVIDIA RTX 2070 da 8 GB GDDR6, all’avanguardia per garantire performance ottimali anche con i videogiochi più recenti e non manca nemmeno il supporto agli effetti ray tracing in tempo reale.

La scheda tecnica del notebook gaming LENOVO LEGION Y740-15IRHG è completata da 16 GB di RAM da 2666MHz, mentre gli input sono affidati a una tastiera retroilluminata RGB con layout interamente in italiano, gestibile e personalizzabile con software già installato.

Il notebook gaming LENOVO LEGION Y740-15IRHG è equipaggiato con un monitor 15,6″ IPS in full HD a 144Hz, con un refresh rate ideale anche per godere al massimo dei videogiochi che richiedono particolare velocità.

Per prestazioni ancora migliori, Lenovo ha deciso di installare in LEGION Y740-15IRHG un SSD da 512 GB, al quale si affianca un disco rigido da 1TB a 7200rpm: una soluzione combinata che garantisce la massima velocità possibile per il raggiungimento dei vostri dati.

