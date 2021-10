Notebook gaming Acer Predator Helios con RTX 2060 a un prezzo mai visto tra le offerte del Solo per oggi MediaWorld

Tornano anche oggi, martedì 12 ottobre, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming ACER Predator Helios, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.399€, rispetto agli usuali 1.799€ di listino, per un risparmio reale di 400€.

Il notebook gaming ACER Predator Helios è equipaggiato con un display 15,6″ IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz e tempo di risposta di 3ms, ideale per i giochi più frenetici. Ad animare il notebook è un processore Intel i7-9750H di nona generazione accoppiato a 16GB di RAM DDR4, mentre la scheda grafica è una potente NVIDIA RTX 2060 equipaggiata con 6GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere prestazioni grafiche elevate e potrete vedere i vostri giochi prendere letteralmente vita con gli effetti di ray tracing in tempo reale, con ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati.

Per caricamenti velocissimi di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare sul notebook gaming ACER Predator Helios un SSD da 256 GB che garantisce prestazioni eccezionali, accoppiato ad un tradizionale HDD da 1 TB.. La tecnologia di dissipazione del calore Aeroblade 3D di quarta generazione favorisce la riduzione del rumore ed una maggiore circolazione dell’aria per garantire prestazioni ottimali in ogni situazione.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld