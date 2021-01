NordVPN: 2 anni di abbonamento con uno sconto del 68%!

Avete mai sentito parlare delle VPN (Virtual Private Network)? Si tratta di servizi che consentono proteggere la vostra connessione dati creando un canale protetto dal dispositivo che state utilizzando, che può essere il vostro smartphone, portatile, tablet o altro, verso il server del gestore della VPN, che a sua volta si collegherà al sito selezionato. Innanzitutto, saltano subito all’occhio due caratteristiche fondamentali che deve avere una VPN: sicurezza e privacy. Infatti, in questo modo i siti non potranno sapere il nostro IP reale, dato che vedranno quello della VPN a cui siamo collegati, dandoci modo di far risultare la nostra connessione come proveniente addirittura da un altro paese, mentre i nostri dati, trasmessi in forma cifrata, non sono analizzabili dal nostro provider e, inoltre, la VPN stessa non conserverà i dati di navigazione.

Oggi vi parliamo di un vero e proprio gigante del settore, NordVPN, che vi permette di acquistare un abbonamento di due anni ad appena 3,15€ al mese, rispetto ai 243,84€ originali! Come potete ben capire si tratta di un’occasione assolutamente da prendere al volo, dato che siamo parlando di un consistente sconto del 68%, a cui vanno aggiunti ulteriori tre mesi gratuiti come bonus, i quali saranno aggiunti in maniera automatica al momento della sottoscrizione.

Nel caso non ne foste a conoscenza, NordVPN è un servizio utilizzato da oltre 12 milioni di utenti in tutto il mondo che offre una suite completa rivolta alla protezione della privacy e conta già su di un proprio strumento crittografico e un password manager. Per quanto riguarda il servizio VPN, invece, Nord VPN dispone di oltre 5.450 server in 60 paesi, consentendo ai clienti di collegarsi davvero in ogni parte del mondo.

Ovviamente, particolare importanza viene data alla privacy e NordVPN offre una garanzia di protezione dei propri dati da perdite DNS, un kill switch nel caso in cui si perda la connessione, mentre i sistemi di pagamento accettati sono molteplici, dall’anonimo Bitcoin fino ad arrivare a PayPal e alle consuete carte di credito. Ricordiamo che NordVPN offre ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita ed è sempre valida la formula “soddisfatti o rimborsati” che consente, nel caso doveste rinunciare all’abbonamento, di ricevere un rimborso, anche se in questo caso perderete il diritto ai tre mesi gratuiti omaggio.

In definitiva, ad un prezzo di poco più di tre euro al mese, avrete un servizio affidabile e che vi consente di navigare in tutta sicurezza e al massimo della velocità e della privacy. Ricordiamo che l’offerta di NordVPN ha una durata limitata e vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per sottoscrivere l’offerta di NordVPN «