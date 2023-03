Metroid Prime Remastered, Nintendo dichiara guerra ai bagarini: «Faremo tutto il possibile»

Il lancio a sorpresa di Metroid Prime Remastered nelle scorse settimane è stata una vera bomba che ha entusiasmato molti fan Nintendo: attualmente disponibile solo in edizione digitale, il lancio sarà celebrato anche con il debutto di una copia fisica, proprio a partire da domani per il nostro paese.

Se nel territorio italiano possiamo comunque considerarci fortunati, dato che è ancora possibile ottenere regolarmente queste edizioni (le trovate su Amazon), lo stesso non si può dire per molti utenti degli Stati Uniti, che hanno segnalato un impressionante fenomeno di bagarinaggio.

Nel mercato statunitense, le copie fisiche sono state infatti rilasciate con qualche giorno d’anticipo, ma sono state prontamente prese di mira dai furbetti del mercato secondario, che hanno iniziato immediatamente a rivenderle a prezzi semplicemente folli.

Fortunatamente, Nintendo non sembra avere alcuna intenzione di darla vinta al bagarinaggio: in un breve comunicato rilasciato a Nintendo Life, la casa di Kyoto ha fatto sapere che intende fare tutto ciò che è in suo potere per fermare il fenomeno e garantire il giusto numero di copie fisiche in vendita.

Da Nintendo of America fanno infatti sapere di essere pronti a garantire che tutti i negozi siano sempre ben forniti di copie, bloccando così sul nascere ogni tentativo di bagarinaggio della sorprendente edizione rimasterizzata:

«Faremo tutto il possibile per soddisfare la forte domanda del prodotto. Per favore continuate a verificare la disponibilità con i principali retailer. Se il gioco Metroid Prime Remastered dovesse diventare esaurito in diversi negozi negli Stati Uniti, lavoreremo per fornire più copie il prima possibile».

Un’ottima notizia dunque per tutti gli utenti preoccupati di dover fare a meno di una copia fisica, che serve a rassicurare ugualmente anche gli utenti europei sul verificarsi di possibili fenomeni simili, fortunatamente attualmente scongiurati.

In ogni caso, i bagarini sono stati ufficialmente avvertiti: Nintendo non intende darla vinta e non vuole fare di questo prodotto un oggetto super limitato da rivendere a caro prezzo.

L’augurio naturalmente è che in Italia non si verifichino errori e che la consegna arrivi puntuale, a differenza di quanto accaduto proprio con Prime Remastered nel mercato americano e con diversi altri giochi recenti sul territorio italiano.

Se siete curiosi di scoprirne di più su questa grande produzione, non possiamo che rimandarvi alla nostra recensione di Metroid Prime Remastered per tutti i dettagli.