Altro che Metal Gear o Silent Hill, Konami domina già la classifica in Giappone

Ogni volta che, in Occidente, sentiamo parlare di Konami, è difficile che la mente non corra ai franchise più noti della compagnia giapponese: con i tanti rumor relativi a un ritorno di Silent Hill e le voci di corridoio che vorrebbero un remake dell’originale Metal Gear Solid, molti appassionati videoludici di lungo corso sperano che, prima o poi, lo storico publisher possa tirare di nuovo fuori uno dei suoi conigli dal cilindro.

Plausibile? Difficile a dirsi, anche perché avevamo già visto che Konami non ha essenzialmente bisogno di “rilanciarsi” in modo più convinto sul mercato dei videogiochi. A darle ragione sono ancora una volta i numeri che arrivano dal Giappone, e che la vedono dominare le classifiche senza nemmeno troppa fatica, complice del successo del suo Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, uscito lo scorso mese di novembre.

Konami è stata fondata nel 1969

Disponibile su Nintendo Switch, questo titolo è saldamente in prima posizione tra le preferenze (e di conseguenze le vendite) fatte registrare dal pubblico giapponese, come vi aveva anticipato il nostro Paolo Sirio – che era partito alla scoperta di quello che, in effetti, dalle nostre parti è un nome non molto conosciuto tra i videogiocatori.

I più venduti in Giappone (1-7/2/21)

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 56,283 (1,846,039) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 30,087 (2,346,098) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 19,020 (6,625,026) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 17,699 (3,656,140) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 12,040 (4,145,903) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9,692 (1,806,925) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 8,619 (3,771,338) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 8,298 (3,955,554) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 7,704 (630,909) [PS4] Nioh 2 – Complete Edition (Koei Tecmo, 02/04/21) – 6,523 (New entry)

(Tra prentesi le vendite complessive dal lancio in poi)

Qualsiasi sia il futuro di Konami come sviluppatore e come publisher, insomma, l’immagine che vuole la casa madrina di Suikoden e Castlevania (solo per citarne altri due) essere in qualche modo in difficoltà sul mercato videoludico è molto lontana dall’avversarsi: le classifiche di Famitsu della settimana tra il 1 e il 7 febbraio ne danno dimostrazione.

Che scenari saranno aperti o chiusi da questo andamento sul mercato di casa? Attendiamo di scoprirlo e riferirvelo.