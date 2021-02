Konami continua a a far fruttare le sue grandi serie: apre lo store ufficiale

Da ormai qualche tempo Konami sta affrontando una fase quasi “dormiente” di produzione di nuovi appuntamenti per le sue più grandi realtà intellettuali: pensiamo a nomi come quelli di Silent Hill (con rumor che si mescolano a speranza su base quotidiana), di Metal Gear o di Castlevania, con gli appassionati che si domandano se e quando ci saranno novità significative per questi franchise.

Così, ci capita spesso, anche durante i nostri appuntamenti live, di rispondere ai giocatori che si chiedono come mai Konami, avendo queste IP sostanzialmente “ferme”, non pensi di venderle. E, altrettanto puntualmente, spieghiamo che il fatto che non escano nuovi videogiochi non significa che le IP siano diventate infruttuose: il possesso di licenze così popolari è, di fatto, un tesoro per Konami – e in caso servissero ulteriori conferme ecco che il publisher ha aperto un suo store ufficiale dove compaiono, indovinate un po’, gadget e oggetti da collezione dedicati proprio a fan di serie come Metal Gear o Castlevania.

Di recente, GOG ha accolto l'edizione PC di Metal Gear Solid

«Abbiamo creato i mondi, abbiamo aiutato a creare i ricordi. E ora consegniamo il loot» è lo slogan dello store ufficiale, che proprio nella sua homepage, oltre a degli sconti di apertura, mette in evidenza gli oggetti dedicati alle due saghe appena citate.

Vedremo se, in futuro, ci saranno nuove uscite per Castlevania, che intanto ha conquistato il pubblico di Netflix, o per Metal Gear, che nel prossimo futuro diventerà un film diretto da Jordan Vogt-Roberts. In queste ore, oltretutto, la saga di Hideo Kojima (oggi indipendente) ha visto naufragare il progetto del suo gioco da tavolo dedicato al primo storico episodio Solid.