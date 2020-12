Epic Games Store, ecco il sesto gioco gratis: un big da non perdere

Epic Games Store ha reso disponibile per il riscatto, puntualissimo alle ore 17:00 come tutti i giorni, il suo quinto gioco gratis delle festività natalizie.

Il gioco in questione è Metro 2033 Redux, rimasterizzazione del primo capitolo della saga videoludica first-person shooter post-apocalittica di 4A Games.

Questa la descrizione del capostipite del franchise che conta anche Last Light ed Exodus:

Nel 2013 il mondo è stato devastato da un evento apocalittico, che ha annientato quasi tutta l’umanità e trasformato la superficie terrestre in una velenosa terra desolata. Alcuni sopravvissuti si sono rifugiati nelle profondità della metropolitana di Mosca e la civiltà umana è entrata in una nuova era di oscurità. L’anno è il 2033. Un’intera generazione è nata e cresciuta sottoterra, e le loro città nelle stazioni della metro sono assediate e lottano per la sopravvivenza, una contro l’altra e contro gli orrori mutanti che si aggirano in superficie. Tu sei Artyom, nato pochi giorni prima della catastrofe, ma cresciuto sottoterra. Non essendoti mai avventurato oltre i limiti della città, un evento fatale dà inizio a una missione disperata che ti condurrà nel cuore del sistema metropolitano per avvisare quel che resta dell’umanità della terribile minaccia che incombe. Il viaggio ti porterà dalle catacombe dimenticate al di sotto della metropolitana fino alle terre desolate in superficie, dove le tue azioni determineranno il destino dell’umanità. Ma se la vera minaccia venisse dall’interno?

Lo sparatutto sarà disponibile fino a domani 23 dicembre alle ore 17:00, quando sarà sostituito da un’altra scelta di Epic Games Store.

Una volta riscattato, però, rimarrà in vostro possesso senza alcun requisito, né un abbonamento, né dietro un pagamento forfettario.

La scelta precedente dello store dei creatori di Fortnite è stata di alto livello e nel campo degli horror più spaventosi.

Come avere i giochi gratis su Epic Games Store

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.