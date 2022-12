Non sapete cosa fare a Natale? Ecco 24 videogiochi horror gratis per voi

Il Natale è un ottimo momento per passare in rassegna il backlog di videogiochi, meglio ancora se sono gratis.

Una buona idea è recuperare i migliori titoli usciti nel corso dell’anno (anche su Amazon), per partire alla grande con il 2023.

Un anno che si aprirà col botto, perché facendo una rapida rassegna dei videogiochi che usciranno durante il prossimo anno ci aspettano dei mesi infuocati.

Anche e soprattutto per Xbox, che si sta preparando ad una prossima annata all’insegna del riscatto.

Ancora meglio se i videogiochi sono gratis, no? Grazie a itch.io potrete fare una bella scorta di titoli da giocare durante le feste.

Come riporta The Gamer, infatti, il portale dedicato all’autoproduzione ha preparato un calendario dell’avvento davvero speciale… anche se non molto natalizio.

Ci sono infatti 24 giochi horror indie in regalo, gratis, da qui al prossimo anno.

Madvent Calendar 3 regalerà un nuovo gioco horror indie della community al giorno, all’interno del launcher dedicato da scaricare (lo potete fare qui). Ogni giorno una nuova storia di terrore, tragedia e disperazione, perfette per il Natale insomma.

I titoli includono uno sparatutto in prima persona in cui dare la caccia ai mostri in una foresta innevata, un gioco di snowboard estremo in cui uccidere i concorrenti, un classico gioco di ruolo in cui combattere i demoni per recuperare i regali di Natale rubati, un surreale puzzle game pixelato in cui ci si ritrova in fuga da un mostro e un’avventura in stile Myst in cui bisogna uccidere un regalo infestato in una capanna nel bosco.

Davvero niente male per passare il tempo. E se questi giochi non bastassero ci sono comunque tutti gli “altri” gratis, come quelli di Epic Games Store.

Il futuro degli horror, invece, è molto interessante perché di recente è stato annunciato anche il nuovo Amnesia, che avrà una svolta addirittura open world.