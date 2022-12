Epic Games Store, oggi il gioco gratis è a mattoncini

Oggi – 21 dicembre 2022 – Epic Games Store ha reso disponibile la sua nuova e ormai consueta offerta legata ai giochi gratis da scaricare senza costi di nessun tipo.

In maniera dissimile rispetto al catalogo di Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero interessante) o il recente e rinnovato PS Plus, non dovrete essere in possesso di alcun abbonamento per accedere al catalogo di giochi. Vi basterà quindi essere in possesso di un account Epic, loggarvi e scaricare ciò che desiderate.

Sulle pagine di SpazioGames trovate inoltre la lista di tutti i giochi gratis di Epic Games Store dal 2018 ad oggi. Ora, la nuova offerta di giochi è disponibile per il download gratuito a partire da adesso.

L’offerta di oggi su Epic Games Store è un regalo che è parte dell’iniziativa dei giochi gratis per Natale, un titolo gratuito al giorno per due settimane.

Si tratta di LEGO Builder’s Journey, un puzzle game geometrico ricco di atmosfera che a volte vi chiederà di seguire le istruzioni, mentre altre volte di infrangere le regole.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

Riassumendo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

