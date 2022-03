Non indovinereste mai come Miyazaki ebbe l’idea per i co-op nei Souls

Tutti i giochi in stile «Souls» ideati da Miyazaki e il team di FromSoftware sanno essere estremamente brutali, ma un aspetto che ha reso molti di essi particolarmente divertenti è sicuramente la possibilità di giocarli in cooperativa.

Questa feature è naturalmente presente anche in Elden Ring, che offre non solo la possibilità di combattersi a vicenda ma anche di collaborare per affrontare molteplici sfide, oltre che a poter lasciare suggerimenti per avanzare l’avventura.

E mentre i giocatori si preparano al possibile lancio di DLC pensati per il competitivo, ciò che probabilmente molti appassionati non sanno è l’interessante ispirazione che spinse Miyazaki all’introduzione della modalità cooperativa nei suoi titoli.

L’aneddoto è stato svelato dallo stesso director in un’intervista rilasciata a The New Yorker e rappresenta una storia affascinante che per i fan dei Souls varrà la pena di scoprire.

Il creatore di Elden Ring ha infatti ammesso di avere avuto l’ispirazione quando si è ritrovato improvvisamente intrappolato con la sua auto in mezzo alla neve.

Miyazaki segnala infatti che all’improvviso un gruppo di sconosciuti è apparso per dargli una mano e spingere il suo veicolo, liberandolo così dalla neve e permettendogli di proseguire il suo viaggio.

Il misterioso gruppo è poi scomparso senza fare alcun rumore nella notte, senza lasciare alcuna traccia e senza che lo stesso director sia mai riuscito a scoprire chi fossero i suoi salvatori.

Gli appassionati avranno certamente capito subito come questa storia sia riuscita ad ispirare i soulslike: anche in questi titoli i giocatori hanno infatti la possibilità di evocare altri misteriosi utenti per farsi aiutare, salvo poi vederli sparire quando il loro compito sarà ufficialmente terminato.

Una storia certamente molto affascinante e che fortunatamente si è conclusa positivamente, senza la quale probabilmente non avremmo mai visto questa modalità cooperativa nei capitoli realizzati da FromSoftware.

Il director ha anche svelato che il lancio di Elden Ring per lui non è stato affatto «un momento piacevole», ma che è stato anzi colmo di ansia: fortunatamente, anche in questo caso è andato tutto per il verso giusto.

E nonostante l’ultimo soulslike sia il gioco più longevo che il team abbia mai creato, c’è chi è riuscito nella titanica impresa di finirlo in meno di un’ora.