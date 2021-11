Non avete mai ascoltato un audiolibro? Con Audible basta €1

Nella frenesia delle nostre vite quotidiane, gli audiolibri sono diventati un modo sempre più diffuso per leggere libri che siano romanzi di narrativa o saggi. Sono tanti i servizi disponibili, oggi, per poter ascoltare audiolibri, e Audible è senz’altro uno dei più diffuso in assoluto. In occasione dell’Early Black Friday di Amazon potete sottoscrivere un abbonamento con la migliore offerta di sempre.

Audible è il servizio di Amazon per ascoltare migliaia di audiolibri e podcast, portandoli sempre con voi ovunque andiate. Oltre agli audiolibri sono presenti gli Audible Original e Serie Audio da ascoltare sull’app gratuita.

Audible è con te in tutti i momenti in cui le tue mani sono occupate, ma la tua mente è libera di volare. Esplora i tuoi generi preferiti, o scopri titoli che non avresti mai pensato di prendere in libreria.

Iscrivendovi ad Audible avrete i primi 30 giorni gratuiti, ma solo durante i giorni dell’Early Black Friday potete pagare solo €1 per l’abbonamento mensile, l’offerta migliore di sempre per iniziare ad utilizzare questo fondamentale servizio.

