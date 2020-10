No, PlayStation 5 non vi costringerà ad aggiornare i giochi offline e a connettervi per forza

Nella giornata odierna Sony ha diffuso tutti i dettagli relativi alla nuova interfaccia utente di PlayStation 5, attraverso la quale potremo sfruttare tante nuove feature – come le attività – per avere informazioni in tempo reale sul gioco a cui stiamo giocando. Tuttavia, questo ha portato i giocatori a porsi una domanda legittima: sarà necessario essere sempre connessi per poter giocare anche ai tradizionali titoli single-player, visto che bisogna farsi affiancare da queste attività? Sony ha risposto di no.

Interpellata in merito da Digital Foundry, la compagnia giapponese ha confermato che potrete giocare i titoli single-player su disco immediatamente dopo l’installazione, senza la necessità di scaricare nessun update e di connettervi. Diverso, il discorso, per i giochi online, che potrebbero richiedere un aggiornamento obbligatorio.

La nuova interfaccia di PlayStation 5

Il funzionamento dei single-player offline su Blu-Ray, insomma, su PS5 rimarrà invariato rispetto a PS4. Porterete a casa la copia del gioco, la inserirete nel lettore della vostra console standard, procederete con l’installazione e semplicemente avvierete il gioco, senza la costrizione di eseguire alcun aggiornamento – a meno che non vogliate utilizzare delle funzionalità online.

Vi ricordiamo che PlayStation 5 arriverà il prossimo 19 novembre sul mercato europeo al prezzo di 499,99€ per la versione standard e 399,99€ per quella digitale (priva di lettore blu-ray). Per la nostra guida su tutti i giochi e le funzionalità della console fate riferimento a questo articolo.