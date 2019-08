No Man’s Sky Beyond, il trailer di lancio dell’update

No Man’s Sky si sta preparando ad accogliere l’aggiornamento Beyond, il quale includerà ben tre update in un unico, grande pacchetto.

Ora, il team di sviluppo ha rilasciato il trailer di lancio del gioco, il quale da modo ai giocatori di dare uno sguardo al nuovo gameplay, alle funzionalità online e altro ancora.

Il trailer inizia evidenziando che il background, dalle stelle, agli alberi, agli uccelli, sono tutti generati proceduralmente. Da lì, otteniamo una visione in terza persona del nostro personaggio in un mondo pieno di altri giocatori, animali selvatici e astronavi che vagano nei cieli.

Sul PlayStation Blog, il fondatore di Hello Games Sean Murray ha parlato dell’aggiornamento e di tutto ciò che avrà da offrire:

No Man’s Sky Beyond mira a riunire una vasta gamma di funzionalità in un insieme coeso, con la realtà virtuale, l’online esteso e centinaia di cambiamenti grandi e piccoli. Vogliamo che Beyond sia il momento migliore per i giocatori per prenderne una copia, oltre a far tornare tutti gli utenti che abbiamo perso.

No Man’s Sky Beyond arriverà in forma gratuita a partire dal 14 agosto per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti sul gioco, fate come sempre riferimento alla nostra scheda dedicata.

Fonte: DS