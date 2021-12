No, Crash Bandicoot non è stato ucciso da Call of Duty, a quanto pare

Se ricordate Crash Bandicoot N.Sane Trilogy e Crash Bandicoot 4: It’s About Time, ricorderete anche lo studio che li ha sviluppati: Toys For Bob, che recentemente è diventato uno studio di supporto a Call of Duty Warzone.

A quanto pare adesso il team è in cerca di nuove figure professionali, come Senior Concept Artist. Questa volta però, risulta che tale ricerca non sia finalizzata ad un progetto legato al famoso FPS di guerra, perché risulta non esserci alcun riferimento a Call of Duty nella descrizione del lavoro proposto.

Sembra quindi che Toys For Bob stia lavorando a un progetto nuovo non legato allo sparatutto, recentemente uscito sul mercato con Call of Duty Vanguard.

Negli ultimi tempi Activision Blizzard ha confermato che la maggior parte dei suoi studi principali sono al lavoro sul franchise di Call of Duty ma che Toys For Bob, nonostante lavori per supportare lo sviluppo di Warzone, avrebbe continuato ad occuparsi anche di Crash Bandicoot.

Mentre continuano le cause legali contro Activision relativamente all’ambiente di lavoro dell’azienda, sembra ci possa essere speranza per un nuovo progetto: che l’annuncio possa essere l’inizio del ritorno di Crash e compagnia?

D’altronde qualche mese gli sviluppatori stessi hanno lanciato un’indizio sulla possibile continuazione delle peripezie di Crash in occasione del venticinquesimo anniversario della serie, dunque le speranze di rivedere di nuovo in azione il maldestro bandicoot sembrerebbero non essere poi così vane.

Certo, rimane da scoprire se le assunzioni di casa Toys for Bob siano legate al buon Crash o se nella loro pentola stia bollendo qualcosa di completamente nuovo, ma il fatto che non si faccia aperta menzione di Call of Duty lascia supporre che possa esserci qualcosa da scoprire.

In attesa di sapere di più su questo nuovo progetto potete osservare come in Crash Bandicoot 4 sia diventato giocabile tramite mod il suo rivale…Super Mario.

Infine, ad avvalorare ancora di più l’idea che sia in cantiere un nuovo gioco di Crash ci pensano anche i doppiatori ufficiali dei personaggi che sono ritornati in studio a lavorare su un nuovo titolo.