Nintendo Switch vs Lite: differenze e quale scegliere

Per aumentare ulteriormente la propria offerta videoludica di Nintendo Switch e rendere la console ancora più accessibile per il grande pubblico, nel 2019 è arrivato ufficialmente sul mercato il primo nuovo modello alternativo: stiamo naturalmente parlando di Switch Lite, una piattaforma considerevolmente più economica, ma che mantiene invariata la stessa potenza di calcolo.

Non si tratta dunque di una console meno potente, ma semplicemente di una versione che, grazie ad alcune rinunce e sacrifici a livello hardware, ha permesso a Nintendo di rendere il costo ancora più basso, così da arrivare nelle case di molte altre famiglie alla ricerca di una console leggera da portare sempre in giro.

Se vi state avvicinando al mondo delle piattaforme della casa di Kyoto e volete scoprire più nel dettaglio che cosa cambia tra le due varianti principali della console, in questo articolo vi aiuteremo a scoprire nel dettaglio tutte le differenze tra Nintendo Switch e Lite, aiutandovi così a scoprire quale modello è il più adatto alle vostre esigenze.

Nintendo Switch vs Lite: specifiche tecniche

Come vi anticipavamo in precedenza, non ci sarà alcuna variazione specifica per quanto riguarda le prestazioni videoludiche, dato che la potenza di calcolo è rimasta invariata. Tuttavia, esistono alcune differenze fondamentali di cui bisognerà tenere conto prima dell’acquisto.

Di seguito troverete dunque l’elenco completo delle specifiche tecniche di Nintendo Switch e Switch Lite, indicate fianco a fianco per scoprire che cosa cambia con un rapido colpo d’occhio.

Switch Switch Lite Display 6,2″ LCD 5,5″ LCD Risoluzione 1280 x 720 1280 x 720 Dimensioni 102 x 239 x 13,99 mm 91 x 208 x 13,9 mm Peso 297 grammi 275 grammi Archiviazione 32 GB (espandibili) 32 GB (espandibili) Chipset Nvidia Tegra X1 Custom Nvidia Tegra X1 Custom Connettività USB-C, jack audio 3,5 mm, micro SD USB-C, jack audio 3,5 mm, micro SD Batteria Tra 4,5 e 9 ore Tra 3 e 7 ore Joy-Con estraibili √ X Collegamento a TV √ X

Come potete vedere voi stessi nella tabella, le due piattaforme risultano essere quasi identiche sotto molti aspetti, ma c’è una caratteristica fondamentale che permette di distinguere le due varianti: Nintendo Switch Lite non è infatti una console ibrida, ma può funzionare solo ed esclusivamente in portabilità.

Switch vs Lite: differenze e cosa cambia

Comprendere immediatamente che cosa cambia tra Switch e Lite diventa di fondamentale importanza durante la scelta della vostra prossima console, dato che alcune specifiche potrebbero non apparire immediatamente chiare.

Entrando dunque maggiormente nel dettaglio, dopo aver osservato tutte le specifiche tecniche, queste sono tutte le differenze più importanti tra le due varianti della console Nintendo:

Display: Entrambe le console sono in grado di raggiungere in modalità portatile una risoluzione 1280 x 720, rendendo da questo punto di vista le due varianti assolutamente identiche. Tuttavia, dato che Switch Lite è disegnata per poter essere più compatta, bisognerà tenere conto di una riduzione alle dimensioni del display LCD, che raggiunge solamente 5,5″ contro i 6,2″ del modello originale.

Che giochi ci girano

Nintendo Switch e Switch Lite supportano lo stesso identico catalogo di videogiochi. Qualunque titolo sceglierete di acquistare sarà dunque in grado di funzionare su entrambi i modelli della console, dunque non dovrete temere l’eventualità di non giocare a qualche titolo esclusivo.

Tenuto conto di questa indicazione, dobbiamo però precisare che esistono alcuni giochi che richiederanno l’utilizzo esclusivo dei Joy-con: fortunatamente sarà semplice capire quali titoli non sono pienamente compatibili con la modalità portatile, grazie a un’apposita icona indicata sulle confezioni dei giochi.

Di conseguenza, se siete interessati a utilizzare questi titoli anche su Switch Lite, dovrete attrezzarvi non solo acquistando i controller separatamente, ma anche acquistando un apposito stand di ricarica, dato che non potrete collegarli alla console vera e propria per eseguire tale operazione.

Prezzo: Switch vs Lite

Il prezzo di listino dei modelli Switch e Lite riflette sicuramente le differenze che abbiamo precedentemente illustrato e, nel caso del modello esclusivamente portatile, Nintendo ha fatto tutto il possibile per mantenere i costi adeguatamente ridotti, senza rinunciare ad alcuna prestazione. Nello specifico:

La differenza di prezzo è dovuta non solo all’assenza dei Joy-con, ma anche grazie a una differente architettura hardware che ha permesso a Switch Lite di essere più compatta e leggera, pur dovendo rinunciare al collegamento con la TV e altri piccoli sacrifici.

Perché scegliere Switch

Nintendo Switch è sicuramente la console maggiormente indicata per i giocatori più versatili: grazie alla sua rivoluzionaria natura ibrida è infatti adatta per le esigenze della maggior parte dei giocatori, senza rendere necessario alcun sacrificio.

Lo stand, incluso nella confezione, vi permetterà infatti di collegare la console anche a una TV o un monitor trasmettendo immagini fino alla risoluzione Full HD, permettendovi di godere una migliore qualità di immagine su display dalle dimensioni superiori. I Joy-con estraibili la rendono anche una scelta ideale per chi ama giocare in multiplayer, dato che la maggior parte dei titoli in cooperativa è disegnata per permettere di utilizzare anche solo un controller a testa.

Non bisogna nemmeno sottovalutare un display più grande in portabilità e l’autonomia della batteria, sicuramente molto importanti per chiunque decida di voler staccare e godersi i propri videogiochi preferiti in modalità portatile.

Inoltre, essendo possibile collegarla alla TV grazie alla sua uscita video, Switch è ideale anche per chi vuole registrare gameplay o fare streaming, cosa che non è possibile fare, poiché non collegabile a una scheda di acquisizione, con la Lite.

Perché sceglierla

Si può collegare con la TV

I Joy-con estraibili sono inclusi

Il display è più grande

La batteria ha una autonomia maggiore

Si può usare per registrare gameplay e fare streaming con una scheda di acquisizione esterna

Perché scegliere Switch Lite

Senza girarci troppo intorno, Switch Lite è sicuramente la scelta più indicata per chiunque voglia risparmiare il più possibile, avvicinandosi più facilmente al mondo dei nuovi videogiochi di casa Nintendo. Essendo disegnata per essere esclusivamente una console portatile, si tratta anche di una decisione sensata per chiunque non sia interessato a utilizzarla con un televisore o, in generale, preferisce giocare lontano da casa.

Switch Lite è inoltre più leggera e comoda da impugnare, grazie a un peso ridotto e a dimensioni più compatte, rese possibili grazie a un design unico ma incredibilmente simile al modello base di Nintendo Switch.

Potrete giocare senza alcuna limitazione a tutti i giochi disponibili per la console, con l’unica eccezione dei titoli che richiedono necessariamente i Joy-con, comunque acquistabili separatamente. Ma è proprio questa differenza, evidente soprattutto a livello di design, a rendere la piattaforma una scelta ideale per chi preferisce utilizzare titoli in single-player.

Perché sceglierla

Per chi preferisce una console portatile

È più leggera e compatta

Compatibile con tutti i giochi che non richiedono Joy-con

Le prestazioni sono identiche

Ci auguriamo che la nostra guida sia riuscita a fornirvi tutte le informazioni di cui avevate bisogno per scoprire quale modello della console Nintendo Switch sia il più adatto alle vostre esigenze. Se doveste però avere ulteriori dubbi, non esitate a porli alla nostra redazione nei commenti!