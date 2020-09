Nintendo Switch, un brevetto illustra un controller Joy-Con indipendente

A quanto pare Nintendo avrebbe depositato lo scorso maggio, e registrato di recente, un interessante brevetto inerente a quello che sembra un singolo Joy-Con che offre alcune differenze notevoli rispetto a quelli che siamo abituati a vedere. Infatti, non è presente alcun connettore che permetta di collegarlo a Nintendo Switch e mancano anche i pulsanti + e –.

Per la compagnia di Kyoto avrebbe senso commercializzare dei Joy-Con indipendenti, dato che Nintendo Switch Lite non è dotato di controller rimovibili e potrebbero tornare davvero utili per le sessioni di multiplayer in locale. Ovviamente, come qualsiasi altro brevetto, non vi è alcuna sicurezza che il prodotto venga davvero realizzato e messo in vendita, ma sicuramente Nintendo ha preso in considerazione questa possibilità.

Ricordiamo che recentemente sono comparse in rete alcune indiscrezioni relative all’uscita di una versione potenziata della popolare console Nintendo nel 2021 che dovrebbe puntare anche al 4K per offrire ai giocatori una valida alternativa alle future Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X. Sembrerebbe, inoltre, la nuova uscita sarebbe accompagnata o seguita da una serie di nuovi giochi per l’occasione, realizzati sia da Nintendo stessa che da sviluppatori di terze parti.