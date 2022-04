Nintendo Switch Sports | Provato – Il ritorno dello sport targato Nintendo

Senza dubbio l’epoca di Nintendo Wii è stata particolarmente segnata non tanto dai classici titoli della casa di Kyoto come Mario, Zelda o Kirby, quanto dal leggendario Wii Sports. Il merito di questo titolo è stato quello di aver fatto avvicinare tantissime nuove persone al mondo dei videogiochi grazie all’originale sistema di controllo e a un gameplay semplice ma divertente e intuitivo.

Piattaforma: SWITCH Genere: party-game, sportivo Data di uscita: 29 Aprile 2022 Sviluppatore: Nintendo Distributore: Nintendo nintendo

Nintendo switch sports

Con Wii Sports non c’era bisogno di avere un’esperienza pregressa come videogiocatori per capire il suo funzionamento: bastava muovere il Wiimote come se si stesse impugnando una racchetta da tennis o una palla da bowling. Proprio questo fu uno dei principali motivi per cui tantissime persone che non avevano mai toccato un videogioco in vita loro vi si avvicinarono. Nintendo Wii divenne così una delle protagoniste delle serate tra amici anche grazie a Wii Sports, che all’epoca vendette in tutto il mondo circa 40 milioni di copie, diventando il videogioco più venduto della storia.

Oggi, a distanza di ben 16 anni dal 2006, anno in cui il titolo uscì, Wii Sports vede 80 milioni di copie vendute ed è al quarto posto dei videogiochi più venduti della storia. Al gioco originale fecero seguito due nuovi capitoli: Wii Sports Resort, uscito sempre su Wii nel 2009 con diversi sport in più, e Wii Sports Club, remake dell’originale uscito nel 2013 per la sfortunata Wii U, con delle funzionalità che sfruttavano lo speciale pad della console.

Nonostante un buon successo, questi titoli riuscirono a replicare il successo dell’originale Wii Sports, ma ora, forse, le cose stanno per cambiare. Questo 29 aprile arriverà Nintendo Switch Sports, il primo titolo della serie a quasi dieci anni di distanza dall’ultimo uscito, titolo che promette di far rivivere le stesse divertenti sensazioni del capitolo originale, aggiornate però per l’ultima grande console di Nintendo.

Abbiamo avuto la possibilità di provare il titolo per circa un’ora e siamo pronti a raccontarvi le nostre prime impressioni su Nintendo Switch Sports.

Squadra che vince non si cambia

Appena entrati nel gioco, siamo giunti a Spocco Square, il menu principale da cui è possibile selezionare uno dei sei tipi di sport disponibili al lancio: pallavolo, tennis, badminton, calcio, chanbara e bowling.

Sappiamo già che il titolo godrà di futuri aggiornamenti che aggiungeranno nuovi tipi di sport, ad esempio è già stato annunciato che il prossimo autunno arriverà il golf. Durante l’ora passata a provare il titolo abbiamo potuto dare un’occhiata a tutti e sei gli sport disponibili e inizieremo a parlare proprio dei tre grandi ritorni, ossia tennis, bowling e chanbara.

Giocare – a tennis e bowling soprattutto – è stato come fare un tuffo nel passato; nonostante siano passati moltissimi anni dall’ultima partita fatta a questi due minigiochi di Wii Sports, le sensazioni sono state le stesse dell’epoca, tanto che, pur non ricordando più i comandi specifici, ci siamo accorti che invece il corpo ricordava ancora il movimento giusto per lanciare la palla da bowling virtuale, con il tasto da tenere premuto per poi rilasciarlo all’ultimo. In Nintendo Switch Sports, però, nel bowling il tasto va premuto costantemente e proprio per questo motivo i primi tiri fatti sono stati nulli, fino a quando non ci siamo abituati al nuovo sistema di comandi.

La chanbara ritorna dopo la sua comparsa in Wii Sports Resort

Questo sport funziona in maniera molto simile al passato: bisognerà mimare con un Joy-Con il movimento del lancio della palla dopo aver definito la traiettoria e l’angolazione in cui tirarla. Durante il lancio si potranno dare alla palla anche degli effetti di rotazione speciali, in base a come verrà virtualmente tirata. I giocatori potranno scegliere se lanciare a turno, come su una vera pista da bowling, o contemporaneamente, in split screen, per velocizzare il tutto.

Segnaliamo che la versione finale avrà anche una modalità online a 16 giocatori, che permetterà di fare una sorta di bowling battle royale a eliminazione diretta in base ai migliori risultati di ogni lancio. Oltre alla modalità classica abbiamo anche provato una modalità speciale, che vede sulla pista particolari ostacoli: nella nostra prova abbiamo visto pedane semoventi, barriere e persino una pista non più completamente piana, ma rialzata ai lati in modo da far prendere alla palla traiettorie imprevedibili. Sicuramente una modalità molto divertente, per provare qualcosa di diverso dal bowling classico.

Il tennis è rimasto molto simile a quello originale, con la possibilità di giocare in quattro contemporaneamente oppure in due con il secondo giocatore gestito dalla CPU; avremo persino la possibilità di utilizzare tutti e due i nostri giocatori. Come sempre il tempismo nel colpire la palla sarà alla base di questo gioco, che premierà le giocate più veloci e precise.

La Chanbara, originariamente inserita in Wii Sports Resort, è il gioco che ci ha convinti di meno tra quelli del pacchetto attuale. Rispetto al passato aggiunge diverse modalità: oltre alla spada singola sarà possibile utilizzare una spada laser, che si caricherà ogni volta che pareremo il colpo, oppure ci sarà una modalità a doppie spade per aumentare la varietà di attacchi.

Il bowling è sempre un grande classico che mantiene il divertimento di un tempo

Ogni giocatore potrà selezionare il suo stile di combattimento preferito per affrontare l’avversario e anche qui, come nell’originale, da quanto abbiamo visto, bisognerà colpirlo fino a buttarlo fuori dalla pedana.

La nostra prima impressione è che, relativamente a questo sport, il gioco sia troppo confusionario: vedremo il nostro personaggio alle spalle con una sorta di semitrasparenza che ci mostrerà la nostra spada e di fronte avremo invece l’avversario. Potremo attaccare in verticale, orizzontale o diagonale muovendo il Joy-Con nella direzione corrispondente e per parare dovremo tenere premuto ZR ed eseguire il movimento opposto a quello dell’avversario (dunque un colpo orizzontale sarà per esempio bloccato dalla nostra parata in posizione verticale).

Probabilmente è soprattutto questione di abitudine, ma in questa prima prova abbiamo trovato che la visuale renda confusionaria la situazione, facendo noi fatica a capire, nel bel mezzo di un’azione concitata, quale fosse la spada dell’avversario e quale la nostra; e la cosa peggiora con l’utilizzo di due spade.

Grandi novità sportive

I tre nuovi sport introdotti sono la pallavolo, il calcio e il badminton. Dopo averli provati siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla varietà e dal divertimento di queste nuove aggiunte.

Partendo dal badminton, questo si differenzia parecchio dal tennis; innanzitutto le sfide saranno limitate all’1 vs 1. Inoltre, il sistema per colpire la palla sarà molto diverso. Il personaggio si posizionerà, solitamente in maniera automatica, sul punto in cui arriverà la palla, dando vita a scontri molto tesi, e sarà molto più difficile riuscire a mettere a segno un punto rispetto al tennis.

Naturalmente sarà necessario un buon tempismo, ma ci saranno anche diverse tipologie di tiri, a seconda di come colpiremo la palla, tra schiacciata e smorzata, e lo scopo sarà quello di prendere in contropiede l’avversario in modo che non riesca a reagire al nostro attacco. Una scia luminosa emessa dalla palla farà capire anche lo stato di quest’ultima, con un colore lucente se il colpo è veloce e messo a segno, e uno più sul violaceo se invece la palla è stata colpita male.

La pallavolo è tra le grandi novità di Nintendo Switch Sports

Per quanto riguarda la pallavolo, invece, sarà fondamentale la cooperazione tra giocatori. In questo gioco avremo sfide 2 vs 2 e, in caso non ci siano abbastanza giocatori, il compagno verrà controllato dalla CPU. Con il Joy-Con dovremo replicare le varie azioni tipiche di questo sport, come la ricezione, la schiacciata o il muro. In determinate situazioni, come quando si attende di ricevere la palla dagli avversari, con l’analogico potremo anche spostare il nostro avatar per il campo. Giocando in coppia con un amico bisognerà coordinarsi bene per riuscire a servire la palla al momento giusto e per avere quindi maggiori possibilità di fare punto.

Infine, tra le nuove aggiunte c’è il calcio che, secondo le nostre prime impressioni, è uno degli sport del pacchetto con più potenziale. Si potrà giocare in varie modalità, dall’1 vs 1 fino al 4 vs 4. In campo troveremo una palla gigante, che dovremo colpire mentre muoviamo il personaggio con la leva analogica del Joy-Con. Tenendo premuto ZR potremo scattare, ma bisognerà stare attenti, perché avremo una barra della stamina (in pieno stile Zelda: Breath of the Wild) che si consumerà molto velocemente, rallentando il nostro giocatore una volta esaurita.

Con il Joy-Con destro potremo utilizzare i movimenti della mano per calciare in varie direzioni, inoltre, con una combinazione di tasti, potremo anche effettuare un potente colpo di testa (che consumerà stamina). Il divertimento del calcio in versione Switch Sports sta nell’imprevedibilità delle situazioni che si verranno a creare. Noi abbiamo provato una partita 4 vs 4, con solo due giocatori umani e il resto gestito dalla CPU, ma il bello è che, tramite la modalità online, sarà possibile giocare anche in 8 giocatori, per delle partite che immaginiamo potranno essere memorabili.

Il calcio permetterà di giocare online in 4 contro 4

Il calcio ha anche una modalità Rigori, che permette di utilizzare una fascia da legare alla gamba (la stessa presente in Ring Fit Adventure) per calciare in porta. Non essendoci un portiere, in realtà si tratterà soltanto di calciare con il giusto tempismo la palla che ci verrà tirata addosso; avremmo preferito una versione più classica, con la libertà di calciare quando si vuole e magari l’altro giocatore pronto a parare i nostri tiri, invece in questo caso la sfida si ridurrà a chi avrà maggior tempismo.

Inoltre, ci è sembrato che la precisione nel recepire direzione e istante del tiro al momento non sia il massimo. Questo dettaglio sarebbe certo da rivedere, dato che a quanto pare in futuro il gioco permetterà in di utilizzare la fascia anche nelle partite normali.

Una nuova era per lo sport Nintendo

Dopo la nostra ora passata con Nintendo Switch Sports possiamo affermare che le sensazioni provate sono le stesse di sedici anni fa. Il titolo promette di farci trascorrere ore e ore di divertimento in compagnia degli amici e, anche se il focus resta soprattutto sul multiplayer in locale, l’aggiunta della modalità online permetterà di vivere esperienze ancor più divertenti e innovative, come ad esempio il bowling battle royale e il calcio in 4 vs 4.

Oltre a questo bisogna dire che nella maggior parte dei casi i Joy-Con ci sono sembrati molto precisi e semplici da usare, grazie soprattutto agli enormi passi in avanti fatti dal sensore di movimento rispetto ai tempi della Wii.

Le opzioni di personalizzazione del proprio personaggio non mancheranno

Abbiamo potuto vedere poco delle possibilità di personalizzazione, ma ci è stato confermato che sarà possibile creare il proprio personaggio o importare il proprio Mii all’interno del gioco. Inoltre, giocando, si potranno sbloccare vestiti e accessori per personalizzare ancor di più il nostro Mii relativamente a qualsiasi sport, ad esempio con nuove skin per le spade del Chanbara o per le palle da Bowling.

Non mancherà poi una modalità più competitiva dedicata principalmente al gioco online, che permetterà ai giocatori di diventare dei veri professionisti in ogni sport.

Il grosso vantaggio di Nintendo Switch Sports, rispetto ai titoli del passato, sarà inoltre legato alla possibilità di essere costantemente aggiornato, così da rimanere valido per anni e anni, grazie all’aggiunta di nuovi sport e modalità. Il golf arriverà in autunno, come già riferito, ma siamo sicuri che questo sarà solo l’inizio di un lungo percorso per il titolo.

L’unico dubbio è sul prezzo di questi contenuti aggiuntivi, dato che il rapporto contenuti/prezzo, in passato, per altri titoli di Nintendo, non è stato sempre ragionevole.

Il badminton ha delle meccaniche ben differenziate rispetto al classico tennis

Nintendo Switch Sports debutta in un periodo storico in cui ormai i videogiochi sono molto più sdoganati rispetto al passato e in parte questo è anche merito di quel Wii Sports che riuscì a coinvolgere un pubblico normalmente poco avvezzo a questa forma d’intrattenimento.

Proprio per questo motivo, oltre che per la grandissima quantità di console Switch vendute in tutto il mondo (a proposito potete già prenotare il titolo su Amazon), il titolo potrebbe diventare presto un nuovo best seller della grande N.