Nintendo Switch: ottimi sconti sulle Micro SD

Aggiornamento 18 agosto: le offerte sulle Micro SD compatibili con Nintendo Switch sono ancora disponibili su Amazon e se ne sono aggiunte altre che vi segnaliamo nel nostro articolo

Il mercato dei videogiochi in download digitale è in continua crescita e Nintendo Switch non fa eccezione. I possessori della console ibrida della casa di Kyoto possono sia comprare le cartucce con all’interno i loro titoli preferiti, sia acquistarli in digitale e scaricarli su Nintendo eShop. I dati di gioco, in questo caso, finirebbero con occupare una porzione più o meno corposa della memoria interna di Switch, limitata a 32 GB di archiviazione. Come fare, quindi, quando questo spazio inizia a scarseggiare?

Per venire in soccorso ai giocatori, Nintendo ha dato la possibilità di espandere la memoria di Switch con schede Micro SDHC e Micro SDXC che possono raggiungere fino a 2 TB di capacità. Se vi siete resi conto di aver bisogno di comprare una, per scaricare altri giochi sulla vostra Switch, è la vostra giornata fortunata, perché delle ottime schede Micro SD sono attualmente in offerta su Amazon.

Un’ottima proposta è, ad esempio, quella di SanDisk Ultra, una scheda di memoria fino a 100 MB/sec e di classe 10 – quindi molto rapida – dalla capacità di ben 256 GB. In questo caso, espandere in modo così importante la memoria della vostra Switch vi costa solo 37,99€.

Se, invece, preferite spendere qualcosa di più, avete diverse scelte: quella del prodotto su licenza ufficiale, quella che punta su velocità ancora superiori o quella che vuole dimensioni ancora più generose. Nel primo caso, potete approfittare degli sconti per acquistare la SanDisk Ufficiale Nintendo da 256 GB, che è stata realizzata appositamente per Nintendo Switch. Tra tutte le possibili opzioni, quindi, questa è quella che è stata immaginata nativamente come ideale per la vostra console. Il prezzo in offerta è pari a 80,99€.

Nel secondo caso, potete posare gli occhi sulla scheda di memoria SanDisk Extreme Pro, che alla generosa capacità di 256 GB somma una impressionante velocità pari a 170 MB/sec e iper-resistente. Il prezzo, questa volta, è pari a soli 82,99€, grazie alla promozione.

Se, invece, state cercando tagli superiori, vi raccomandiamo la scheda SanDisk Ultra da 512 GB: grazie a quest’ultima potrete memorizzare comodamente su Switch una quantità generosa di videogiochi. Un titolo come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ad esempio, ha un peso di 14,3 GB, mentre un gioco come Mario Kart 8 Deluxe si ferma a 6,8 GB. Con una scheda di memoria come questa SanDisk Ultra, quindi, potreste dormire sonni tranquilli e scaricare tutti i vostri acquisti da Nintendo eShop senza tenere continuamente d’occhio lo spazio libero rimasto. Il prezzo in saldo è pari a 99,99€.

Infine, se volete spendere qualcosa di più e non volete mai più dovervi preoccupare dello spazio libero sulla vostra console, vi segnaliamo l’importante sconto su SanDisk Extreme da addirittura 1 TB: con velocità di lettura pari a 160 MB/sec, questa scheda di memoria di classe UHS 3 è estremamente resistente e duratura in qualsiasi condizione. È, insomma, un investimento che non sarete chiamati a ripetere in breve, sia per la sua affidabilità che per la titanica capacità. L’esborso in saldo è di 319,99€.

