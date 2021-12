Animal Crossing: New Horizons e Furla si incontrano nella nuova capsule collection

Se siete fan di Animal Crossing: New Horizons e appassionati delle collezioni moda firmate da Furla, sarete ben felici della nuova partnership siglata tra quest’ultima e il gioco di grande successo su Nintendo Switch.

Grazie all’idillio, infatti, sono in arrivo sul mercato una serie di borse e accessori inconfondibilmente dedicati ad Animal Crossing – tutti realizzati in materiale di nylon resistente e lavabile, con chiusura zip e una tracolla per il comodo trasporto. Si tratta di una vera e propria mini-collezione di Animal Crossing pensata per gli amanti del gioco, che vuole permettervi di portare con voi il vostro amore per Tom Nook e compagni.

Un assaggio dalla collezione Furla di Animal Crossing

«Tutti gli articoli sono creati con un design inclusivo e caratterizzati da una natura genderless per forme e gamma colori, risultando ideali tanto per le ragazze come per i ragazzi, a celebrazione del ritorno alla moda unisex. Le tonalità neutre del beige e dell’azzurro diventano, così, le nuance di punta della mini-collezione. Per aggiungere un ulteriore elemento caratterizzante, gli accessori di questa linea dedicata sono impreziositi all-over dalle riproduzioni stampate dell’iconico arco simbolo di Furla e dei protagonisti di Animal Crossing: New Horizons» ci ha spiegato Furla, raggiungendoci con un comunicato stampa ufficiale.

Ad accompagnare il lancio dei prodotti, disponibili sul mercato dal 30 novembre scorso, è anche la nuova isola di Bellaria all’interno del gioco, interamente dedicata al mondo Furla – coloratissima e pensata per il relax digitale del vostro personaggio.

«C’è la zona giapponese con le tradizionali pagode, la pista ciclabile che corre lungo la spiaggia, il laboratorio delle borse e una zona campeggio a tema animalier. Insomma, un mondo in miniatura in cui non poteva mancare il tocco di stile tutto italiano» aggiunge il comunicato ufficiale.

La capsule collection è disponibile online e nei negozi Furla. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale a questo link.