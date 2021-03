Nintendo rilascerà una nuova console entro un anno (e sbuca una data)

Nintendo punta a far registrare vendite record – sia hardware che software – durante il prossimo anno fiscale, grazie a una line-up di giochi in uscita di un certo peso, oltre (pare) a un nuovo modello di Switch, chiamato Switch Pro.

Ora, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg (via GR+), sembra che la Grande N ha in programma di lanciare la nuova versione di Switch prima della fine del mese di marzo 2022.

Questa affermazione proviene da fonti piuttosto affidabili legate a “fornitori di componenti, editori di software e rivenditori”, le quali affermano che Nintendo ritiene che l’introduzione di questa nuova console aiuterà a mantenere le vendite di Switch stabili o leggermente superiori di anno in anno.

La Switch di Animal Crossing

Al momento in cui scriviamo ci sono pochi dettagli circa il nuovo modello, al di fuori del fatto che con molta probabilità sarà caratterizzato da uno schermo OLED per fornire immagini più nitide ai giocatori. Ma non solo: l’insider NateDrake sarebbe inoltre pressoché certo dell’arrivo di titoli in grado di girare solamente su Nintendo Switch Pro.

La Casa di Mario ha intenzione di vendere oltre 250 milioni di unità durante l’anno fiscale, ossia un aumento di 45 milioni di unità rispetto alla loro attuale proiezione di 205 milioni per l’anno in corso.

Ricordiamo in ogni caso che il recente Nintendo Direct ha confermato il prossimo arrivo di Splatoon 3, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD e Mario Golf Super Rush, mentre i remake di Pokémon Diamante & Perla e Pokémon Legends: Arceus, basteranno sicuramente a saziare l’appetito dei fan per i mesi a venire.

Vi raccomandiamo, come di consueto, di non perdere di vista le pagine SpazioGames per tutte le ulteriori novità in arrivo lato Nintendo (e non solo).