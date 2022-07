Nintendo Switch Online svela 3 nuovi giochi gratis, disponibili da ora (e c’è una sorpresa)

Nintendo Switch Online ha appena reso disponibili per tutti gli abbonati 3 nuovi giochi gratis, che sono stati aggiunti in queste ore ai cataloghi per NES e SNES senza costi aggiuntivi.

Non è dunque necessario essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo per poter usufruire di queste nuove offerte, ma basterà essere semplicemente in possesso di un abbonamento standard per la console ibrida (potete acquistare Switch OLED su Amazon con consegna Prime).

Si tratta dunque di nuove inaspettate aggiunte gratuite per festeggiare degnamente il weekend, arrivate soltanto una settimana dopo aver rilasciato un amato spin-off di Pokémon gratis su Nintendo 64.

I nuovi giochi gratis disponibili sono Daiva Story 6 Imperial of Nisartia (NES), Fighter’s History e Kirby’s Avalanche (SNES), ma c’è un’ulteriore sorpresa per chi è disposto ad accedere al catalogo giapponese.

Accedendo infatti al catalogo per Super Famicom, operazione possibile scaricando l’apposita app tramite la versione giapponese di eShop e accedendo poi regolarmente dal vostro profilo principale, potrete infatti giocare gratis a Kirby’s Super Stacker, che sostituirà nella line-up Kirby’s Avalanche.

Ma anche lo stesso Daiva Story 6 rappresenta una gradita sorpresa per i fan: si tratta infatti della prima volta che il classico viene reso disponibile ufficialmente in America ed Europa, dato che venne rilasciato originariamente in esclusiva per Famicom.

Potete scoprire tutti i titoli facenti parte della line-up europea nel video che vi abbiamo proposto in cima all’articolo: se invece siete curiosi di scoprire più nel dettaglio Kirby’s Super Stacker, di seguito vi riproporremo l’update di Nintendo Japan:

Vi ricordiamo che i nuovi giochi gratis sono disponibili da questo momento sulle rispettive app di accompagnamento di Nintendo Switch Online: se non doveste vederli dopo l’avvio, sarà necessario scaricare manualmente l’aggiornamento direttamente dal menù home della console.

NES e SNES si sono dunque aggiunti a quello che dovrebbe essere, con molta probabilità, l’aggiornamento finale del mese: oltre infatti al già citato update per Nintendo 64, luglio è iniziato con un aggiornamento a sorpresa dedicato a SEGA Mega Drive.

Se siete iscritti al servizio in abbonamento della casa di Kyoto, cogliamo l’occasione per segnalarvi che sono già disponibili i nuovi bonus di luglio.