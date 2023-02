Nintendo Switch Online potrebbe accogliere gratis anche i giochi più amati di Pokémon

L’arrivo dei giochi gratis per Game Boy e Game Boy Advance su Nintendo Switch Online ha inevitabilmente stuzzicato la curiosità e l’entusiasmo di molti utenti, che hanno cominciato a domandarsi se vedremo mai sul servizio in abbonamento anche quella che è, con molta probabilità, la serie più iconica per le console portatili.

Stiamo naturalmente parlando di Pokémon, che ha visto le sue origini proprio sulle storiche console portatili di casa Nintendo (trovate i più recenti Scarlatto e Violetto su Amazon): in particolare, le prime 2 generazioni erano disponibili su Game Boy e Color, mentre la terza generazione sul GBA.

Attualmente non è ancora stato svelato il ritorno di una delle prime avventure con i mostriciattoli tascabili, ma una novità arrivata pochi istanti dopo il lancio dei giochi gratuiti sul servizio in abbonamento potrebbe averne già anticipato l’annuncio.

Quando venne infatti segnalato l’arrivo di Pokémon Stadium come uno dei giochi gratis in arrivo per l’app Nintendo 64, la casa di Kyoto si era affrettata a segnalare l’impossibilità di trasferire i propri mostriciattoli da altri giochi, come invece era possibile nella versione originale. Tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato proprio pochi istanti fa.

Come riportato da ComicBook, un video pubblicato sul canale giapponese di Nintendo è stato aggiornato pochi istanti fa per rimuovere la sezione dedicata al mancato trasferimento dei Pokémon su Stadium, presente invece fino al lancio di Game Boy e Game Boy Advance sul servizio.

È dunque possibile immaginare che l’assenza degli emulatori avrebbe reso impossibile il trasferimento dei Pokémon al simulatore di battaglie per Nintendo 64, ma la situazione potrebbe essersi definitivamente sbloccata. L’aspetto più interessante è che il tempismo per la rimozione di questa dicitura potrebbe dunque aver anticipato il ritorno dei classici di prima generazione del franchise di Game Freak.

Naturalmente resta ancora in piedi l’ipotesi di una possibile compatibilità con Pokémon Home, anche se la tempistica appare quantomeno sospetta: se dovesse essere davvero confermato il ritorno di Rosso, Blu e Giallo, vi terremo informati sulle nostre pagine. Nel frattempo, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

A tal proposito, ricordiamo che Nintendo ha già chiarito che non esiste un calendario fisso per le uscite su Game Boy e Game Boy Advance: se dovesse dunque essere davvero previsto il ritorno dei giochi più amati di Pokémon, ciò potrebbe essere annunciato in qualunque momento.